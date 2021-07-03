控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪

【明報專訊】支聯會副主席鄒幸彤涉在網上及報章撰文呼籲巿民參與今年六四集會，於6月4日當天被捕，她日前被落案起訴一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，昨在西九龍裁判法院提堂。裁判官香淑嫻將案件押後至7月30日，以待辯方給予法律意見，鄒幸彤暫毋須答辯，但被拒絕保釋申請，須還押候訊，並暫定於下周五（9日）到法庭申請保釋覆核。
被告鄒幸彤（36歲）報稱律師，身穿黑衣的她昨從犯人欄甫出法庭時，庭內支持者高呼「幸彤撐住」，她則揮手回應。
涉fb帖文明報文章
控罪指她於2021年5月29日至6月4日期間，非法煽惑其他身分不詳的人，參與未經批准的公眾集結。當法庭書記向鄒幸彤讀出控罪後，問她是否明白控罪，她高呼：「悼念六四無罪，聽得明！」
據了解，控方指控鄒涉於5月29日的facebook帖文〈燭光無罪 堅守陣地〉及刊於6月4日《明報》的文章〈燭光承載良知重量 港人執著說出真相〉，煽惑他人參與被禁止的集會。
辯方表示，昨日開庭前才收到控方的控罪書及文件等，申請押後案件；控方表明不反對押後。香官聽取雙方陳辭後，拒絕被告的保釋申請，下令被告還押監房看管至7月30日再訊；辯方則保留8天保釋覆核權利，保釋覆核聆訊將於7月9日進行。
不滿禁保 旁聽者呼「文字獄」
旁聽公眾聽到結果後，起哄高呼「可恥」、「文字獄」。支聯會常務秘書部召集人梁錦威庭後見記者稱對結果感到失望，律政司及警方無理指控、以言入罪，強調鄒幸彤當日只是呼籲市民悼念六四。
【案件編號：WKCC 2595/21】
相關字詞﹕西九龍裁判法院 支聯會常委 鄒幸彤 煽惑他人明知而非法參與未經批准集結 六四集會