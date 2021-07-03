控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪

被告鄒幸彤（36歲）報稱律師，身穿黑衣的她昨從犯人欄甫出法庭時，庭內支持者高呼「幸彤撐住」，她則揮手回應。

涉fb帖文明報文章

控罪指她於2021年5月29日至6月4日期間，非法煽惑其他身分不詳的人，參與未經批准的公眾集結。當法庭書記向鄒幸彤讀出控罪後，問她是否明白控罪，她高呼：「悼念六四無罪，聽得明！」

據了解，控方指控鄒涉於5月29日的facebook帖文〈燭光無罪 堅守陣地〉及刊於6月4日《明報》的文章〈燭光承載良知重量 港人執著說出真相〉，煽惑他人參與被禁止的集會。

辯方表示，昨日開庭前才收到控方的控罪書及文件等，申請押後案件；控方表明不反對押後。香官聽取雙方陳辭後，拒絕被告的保釋申請，下令被告還押監房看管至7月30日再訊；辯方則保留8天保釋覆核權利，保釋覆核聆訊將於7月9日進行。

不滿禁保 旁聽者呼「文字獄」

旁聽公眾聽到結果後，起哄高呼「可恥」、「文字獄」。支聯會常務秘書部召集人梁錦威庭後見記者稱對結果感到失望，律政司及警方無理指控、以言入罪，強調鄒幸彤當日只是呼籲市民悼念六四。

【案件編號：WKCC 2595/21】