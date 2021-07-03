《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播

影意志網站介紹，團體是由獨立電影人組成，屬非牟利團體，旨在團結本地獨立電影工作者，並致力發行和推廣香港獨立電影。團體主張獨立精神，以創作人為本，題材不以市場做主導，期望發掘更多具藝術價值、能面向社會的作品，於港澳兩地各影院、大專院校、文化及社區場地舉辦放映、座談及工作坊等活動。

影意志曾發行傘運梁天琦紀錄片

影意志過往發行雨傘運動紀錄片《亂世備忘》、梁天琦紀錄片《地厚天高》、反修例紀錄片《佔領立法會》及《理大圍城》；亦有探討亞裔美國人生活、獲聖地牙哥亞洲電影節特別評審獎的《家庭團聚》等海外參展或獲獎電影。

《理大圍城》去年9月在香港藝術中心上映前兩小時被電檢處列為III級，電影今年1月獲香港電影評論學會選為「最佳電影」，學會稱電影「呈現『反送中』運動悲壯的一頁」。高先電影院原定今年3月放映6套獲「電影評論學會」頒獎電影，包括《理大圍城》，遭《文匯報》批評電影散播「仇視國家情緒」，又稱有違反《電影檢查條例》及國安法的明顯嫌疑，促請電檢處禁播，高先最後以「受到過度關注，為避免引起不必要的誤會」為由臨時取消放映。電檢處當時回覆稱，沒就高先電影院擬放映《理大圍城》一事與影院有關人士有任何接觸。