港聞

港聞一

發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影

【明報專訊】反修例紀錄片《理大圍城》發行商影意志被藝發局終止第三年的年度資助。藝發局聲明稱，影意志近年發行影片尤其《理大圍城》引起關注，局方就藝團表現及發行影片對社會負面影響已作決定，認為不適合獲年度資助。藝發局主席王英偉接受查詢稱，影意志的《理大圍城》「美化暴動事件」，以及該團體政治化傾向是終止資助的原因。影意志藝術總監崔允信稱，無論有否資助，亦會繼續合法推動獨立電影。

民政局：未資助製《理大圍城》

翻查民政事務局書面回覆立法會議員的文件，影意志自2019/20年度開始獲發3年的「年度資助」，至2020/21年度已獲兩年撥款及額外活動撥款共190萬元。民政事務局重申藝發局從未資助影意志製作電影《理大圍城》，稱該影片是影意志安排在其籌劃的「香港獨立電影節」播放的其中一部影片。影意志獲批的第三年涉及76.8萬元撥款，原定7月批出。

藝發局表示，影意志近年發行的影片，「尤其《理大圍城》」，受到社會各界高度關注，藝發局就影意志表現及所發行之影片對社會的負面影響已作決定，認為團體不再適合獲「年度資助」。藝發局昨稱，影意志2月向局方提交第三年撥款申請，局方按既定程序由評審小組、藝術支援委員會及藝發局大會決定，倘藝團過去或現在表現未如理想，局方可於資助年度內任何時間削減或終止該藝團於第二年、第三年資助年度尚未支付的資助部分，局方亦會在資助年度內定期評核藝團表現，當中包括其對社會影響等。

王英偉：國安法下須考慮對社會影響

藝發局主席王英偉昨接受查詢稱，因《國安法》通過後須考慮團體對社會影響，而《理大圍城》引起社會不同反應，涉嫌美化暴動行為，認為以公帑資助影片發行團體並不合適，並稱有關團體的工作政治化。

被問到影意志過去着力推動本土電影，亦有意見認為電影需面向及記錄時代，王英偉說，推動獨立電影不一定由政治入手，指如《十年》等含政治意識的電影屬「鳳毛麟角」，「香港99%（電影）都沒有這些」；又以海外獲獎的電影《一念無明》、《黃金花》為例，有關電影亦批判社會，「但不是談政治」。

影意志藝術總監崔允信接受查詢稱，無論有否資助，他們都會繼續合法地推動獨立電影藝術。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕影意志 理大圍城

上 / 下一篇新聞

《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
港大研究：青少年針後未見心肌炎
港大研究：青少年針後未見心肌炎
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like