發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影

民政局：未資助製《理大圍城》

翻查民政事務局書面回覆立法會議員的文件，影意志自2019/20年度開始獲發3年的「年度資助」，至2020/21年度已獲兩年撥款及額外活動撥款共190萬元。民政事務局重申藝發局從未資助影意志製作電影《理大圍城》，稱該影片是影意志安排在其籌劃的「香港獨立電影節」播放的其中一部影片。影意志獲批的第三年涉及76.8萬元撥款，原定7月批出。

藝發局表示，影意志近年發行的影片，「尤其《理大圍城》」，受到社會各界高度關注，藝發局就影意志表現及所發行之影片對社會的負面影響已作決定，認為團體不再適合獲「年度資助」。藝發局昨稱，影意志2月向局方提交第三年撥款申請，局方按既定程序由評審小組、藝術支援委員會及藝發局大會決定，倘藝團過去或現在表現未如理想，局方可於資助年度內任何時間削減或終止該藝團於第二年、第三年資助年度尚未支付的資助部分，局方亦會在資助年度內定期評核藝團表現，當中包括其對社會影響等。

王英偉：國安法下須考慮對社會影響

藝發局主席王英偉昨接受查詢稱，因《國安法》通過後須考慮團體對社會影響，而《理大圍城》引起社會不同反應，涉嫌美化暴動行為，認為以公帑資助影片發行團體並不合適，並稱有關團體的工作政治化。

被問到影意志過去着力推動本土電影，亦有意見認為電影需面向及記錄時代，王英偉說，推動獨立電影不一定由政治入手，指如《十年》等含政治意識的電影屬「鳳毛麟角」，「香港99%（電影）都沒有這些」；又以海外獲獎的電影《一念無明》、《黃金花》為例，有關電影亦批判社會，「但不是談政治」。

影意志藝術總監崔允信接受查詢稱，無論有否資助，他們都會繼續合法地推動獨立電影藝術。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676