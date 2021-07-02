事發6救生員 貝澳泳客溺斃 拯溺員工會：最少要11人

事發於昨午12時44分，56歲印度裔男子在貝澳泳灘游泳，其間失蹤，有職員報警。消防蛙人到場搜救，及後在對開海面救起事主，他陷入昏迷，由救護車送往梅窩診所搶救，最終不治。警方經初步調查，相信他在游泳期間遇溺。

因應新冠病毒疫情，康文署上月23日起重新向17個刊憲泳灘提供救生員服務，當中不包括貝澳泳灘。康文署回應稱，貝澳泳灘昨日安排6名救生員當值，在泳灘維持秩序及向有需要者提供適當協助，例如為輕微受傷市民提供救傷服務。署方稱，集中人手在17個遊人較多的泳灘有助執行社交距離及防疫措施，署方會視乎疫情最新發展，適時檢視或更改有關安排。

工會：救生員不足 沒在瞭望台當值

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，貝澳泳灘最少要11名救生員提供救生服務，昨日只有6人，只會在救護站當值，沒有在瞭望台或救生艇上當值，故不會視為正式開放。他又稱，公眾泳灘普遍位置偏遠及多泳客，康文署亦要求救生員定期接受水試，競爭力不及私人市場，在長期「請唔到人」下，康文署抽調人手只向部分泳灘提供救生員服務，令其他泳灘救生員人手不足，難以提供服務。

另外，一名41歲菲裔女子昨午12時許在西貢吊鐘洲行山時不慎從約8呎高位置失足墮坡，腳部受傷及清醒，由飛行服務隊直升機送往灣仔直升機坪，再由救護車送院。約15分鐘後，一名71歲老翁與友人到西貢大浪西灣行山，其間在山邊位置墮坡，跌至3米下一個沙灘，他頭部受傷及清醒，由飛行服務隊直升機送往東區醫院治理。