張崑陽流亡近一年 稱每天自我批評無力感大

翻查資料，過去一年至少12名政界人士相繼因國安法等不同原因離港，包括民主黨前成員許智峯、公民黨前成員郭榮鏗、前立法會議員羅冠聰等，警方以涉嫌違反國安法通緝當中6人，另曾有報章引述消息稱通緝名單長達約30人。

梁頌恆：沒想到昔日口號變今禁語

梁頌恆2016年當選立法會議員，後因非法集結判囚，至去年報稱被跟蹤而決定流亡美國，他形容自己是「逃兵」，「沒想過選舉制度已改變了，以前的口號變成現在的禁語」。他說，幾年前首次聽到有港人（黃台仰、李東昇）要流亡外地時很震撼，但現在全球各地都有香港流亡人士。他又認為自國安法生效，港人已不能如以往般與外國交流，「香港會被陰乾，甚至新加坡都安全過香港，香港最後還剩下什麼價值？」

張崑陽出席多國會議 認游說效果差

同處外地的張崑陽，因六四遊行被控非法集結，他在國安法生效約兩個月後流亡海外，現獨自租住一個房間；訪問當天問他已離港多久，他搶答「313天，我有計，無時無刻想念香港，常夢見因初選入獄的朋友，內疚不會消失」。這一年來他出席了多國會議，但承認整體游說效果令人失望，「不是無努力，而是在外國似有自由空間，但不代表明天就可救出困厄中的人，好難回到2019年的『天時』，有游說效果可以馬上被看見」。

料將網禁「洗腦」教育

與香港的人斷絕所有關係，張崑陽仍頻繁在社交平台發表對香港大事看法，回望故土，他說理性上預計政權會用國安法打擊很多事，但接受不到，「《蘋果日報》玩完，真的眼濕濕，很唏噓」，又預料將有網禁及「洗腦」教育，他表示需游說國際助港重建民主、有韌性的公民社會，「我相信未來10年，東亞或地緣政治將有激劇變化，涉及勢力劃分，我們要準備好香港屆時可重享原有權利」。

（港區國安法一年）