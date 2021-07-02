回應「針對少數人」 黎棟國稱拘百人不算多

國安法去年6月30日生效後，黎棟國稱社會秩序漸回復正常，認為國安法起震懾作用，惟國家安全仍有暗湧，相信有人轉地下活動。被問到官員最初稱國安法僅針對「極少數人」，至今已逾百人被捕、逾60人被起訴，黎棟國稱「是否很大量？我不認為是」。他舉例，警方在反修例風波拘捕逾萬人、檢控數千人，「與國安法生效後的（拘捕、檢控）數字，可以比較」，惟亦強調不應單看數字，因只要有人犯法，執法機關、檢控部門及法庭便須處理。

強調警權非膨脹 國安處需多點權力

國安法下警權被質疑過大，舉例按第43條「實施細則」，警方在緊急情况可無手令搜屋，黎棟國認為國安處職責大、案件嚴重，「自然某範疇下需要多點權力」，但強調警權不是膨脹，稱警方兩度搜查《蘋果日報》，亦有申請搜查令，若認為警方越權可訴諸法庭。

然而，國安處警員多次以煽動文字等非國安法罪行拘捕，會否變相令警權膨脹？黎棟國稱，國安處人員本身亦為警察，「若休班警員乘巴士、看到女士被非禮，是否也可以表露身分拘捕人？」他並舉例，廉署人員亦可控告貪污以外的案件。

政府至今仍拒披露國安處人員編制、開支，黎棟國稱，「愈透露多內容，想犯法的人便可理解更多，對維持國家安全不會產生正面作用」。被問到公眾將難以監察，黎棟國表示特首須就國安法實施向中央提交報告，「監察制度便來自中央，為何是中央監察？這是國家事權」。

指國安法未涵叛國 應早立23條

黎棟國又稱，基本法23條涵蓋七大範疇，當中國安法並未觸及叛國、煽動叛亂等範疇，應盡快完成立法。全國港澳研究會副會長劉兆佳早前曾稱，23條立法應諮詢；黎棟國表示「10個人對公眾諮詢這名詞，會有10個不同解釋」。他認為傳媒進行民調、開放投稿，電台亦會收集市民意見，「負責的（官員）都會聽到……毋須局限於指定動作才算諮詢」。

（港區國安法一年）