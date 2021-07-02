劉兆佳：中央不惜代價撥亂反正 不再藉港對台示範

驚訝中央整頓香港決心力度

全國人大去年5月兩會期間突增國安法議程，劉兆佳說，中央此前沒諮詢全國港澳研究會，他對中央立國安法亦感驚訝，「不是時間，時間上是晚了，反倒是中央肯定決心對香港局面作徹底整頓，強勢出手，目標短期內扭轉香港局勢及政治生態，我驚訝在它的決心和力度」。

劉兆佳說，香港部分市民和政黨其時「發夢也估不到中央會強硬出手」，過去有人利用中央賦港的高度自治，「企圖發動民眾運動，聯合外國勢力，迫使中央就範，從而奪權」。2019年的社會運動，引起14億內地人民反感，中央一改對港政策，建立針對香港的全國性法律，「中央不再容忍反中勢力在香港策動行動，要徹底扭轉香港人、反對派對中央的政治研判和心理預期，以後他們要重新評估中央行為，以及自己和中央的關係」。

指港澳納入反台灣政策

香港回歸之初屬「初歸新婦」，中央惠港政策不絕，北京冀以香港一國兩制對台灣示範，誘使台灣接受。劉兆佳說，中央立國安法的另一意義，「中央不再借助香港作為示範以令台灣歸順」。他說，香港近年被台灣利用作負面示範，鞏固島內反中情緒，北京不再寄望台灣主動、自願接受一國兩制，轉以經濟、政治、外交、軍事勢力，逼令台灣政治上就範，「軍艦、軍機繞島飛行是新的對台政策，香港、澳門中止台灣辦事處運作是將港澳納入反台灣政策之間，不再讓台灣通過港、澳牟取利益」。

「矯枉必然過正」 措施繼續有來

國安法實施至今117人被捕，前中央政策組首席顧問邵善波今年2月於港澳辦主任夏寶龍在席的深圳座談會上，反映擔心「過分處理，病人變死人」。對於是否「落藥過猛」，劉兆佳說，香港自1980年代中英談判以來「一直有外國干預」，而回歸後在港反中力量不斷積存勢力，形容香港「沉痾已久」，而國安法「矯枉必然過正」︰即中央先用猛藥，待香港局勢平穩，「過正」後，再走向溫和格局，「固本培元」、「調理身子」，但可預期的是，在未來數年中央一套「連環拳」未耍完，「撥亂反正工作未完，國安法是治標；改革選舉是標本兼治。文化及社會、教育方面，措施會繼續有來，確保愛國者治港的格局」。

（港區國安法一年）