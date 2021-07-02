21團體解散 劉兆佳：京連環拳未停 新組織逆流成立：冀對得住曾付出的人

國安法下，不少政界人士流亡海外打「國際線」；全國港澳研究會副會長劉兆佳就明言，中央應對香港的「連環拳」還未完結。【系列之三】 明報記者 邱榕瀅 陳惠恩 李以莊

國安法生效當日、即去年6月30日，香港眾志等7個倡議港獨、自決及「國際線」的組織已宣布解散。今年1月6日民主派初選大抓捕後，地區組織「灣仔起步」、「民主動力」等，紛以「完成歷史任務」等理由宣布停止運作；近日成立逾10年的新民主同盟上周六（26日）宣布解散。另有工會、宗教團體在政治壓力下停運。

區議員：紅線未明 可多走民生路線

曾任新同盟輪任召集人的大埔區議員任啟邦稱，初選大抓捕是解散新同盟的觸發點之一，「預算案投反對票已可能違反國安法，令我們思考，立法會、政黨的空間去到哪裏？」他稱國安法紅線未明，「政黨定會回應預算案、《施政報告》，是否也不能講？講的時候各人要承擔沉重後果，既然如此，希望減低同事誤中法網的風險，選擇解散」。至於前路，他個人認為可多走民生路線、做好地區工作，但強調「在可表態的地方也會表態」。

本土青年意志：研讀紅線

不少民主派組織停止運作，但政治組織「本土青年意志」近日成立。召集人羅子維表示，組織解散潮反映政權威嚇滲透公民社會，自言的確恐懼；惟他認為道德意義上，不少同路人被捕入獄，成立組織是冀「對得住」曾付出的人。被問到有何「防風措施」，羅子維稱接受國安法生效的現實，亦有研讀國安法，「但接受這事實不等如認命、認輸，不等如要心悅誠服，只是要認識新的遊戲規則」，他稱現時政治組織須審時度勢，「例如誰人因國安法被捕，做了什麼、講了什麼，似乎那是最新的紅線，便要考慮紅線背後的成本、效益」。

張國鈞：解散平安否 須視言行舉止

行會成員民建聯張國鈞認為，以往越過國安紅線的組織，在國安法實施後未必願調整路線，故選擇解散，相信隨國安法落實、社會明白國安標準後，日後解散組織會減少。至於解散能否「保平安」，張國鈞稱不能一概而論，仍須視乎該人或團體於國安法通過後的言行舉止。

蔡子強：現時難斷泛民走到盡頭

多個組織停止運作，是否意味泛民政黨政治走到盡頭？中大政治及行政學系高級講師蔡子強接受本報查詢時表示，民主派受打擊下規模、實力雖或不如前，士氣、情緒受很大影響，亦有政黨解散，但他指出，與此同時公民黨正在轉型，民主黨亦無解散，不能因近日氣氛便作出走到盡頭的判斷，需再長期觀察。

（港區國安法一年）