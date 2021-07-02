社工註冊局棄任選委 羅致光：十分可惜

勞福局長羅致光回應稱，社工註冊局作為社福界重要持份者，若放棄履行成為選民的社會責任，實屬十分可惜。政制局沒回應有否收到社工註冊局通知及會否找其他代表，稱符合資格登記為選委會當然委員的個人及選委會界別分組投票人的個人和團體，須7月5日或之前遞交選民登記申請，資料方可被納入選民登記冊。

選委會社福界由原本60席減至30席，當中15席為相關組織及團體指明職位的當然選委，餘下15席由團體票選舉產生。當然選委指明職位包括社工註冊局主席，註冊局亦是選民團體。

民選委員：不想成「政治花瓶」

社工註冊局現有15名委員，包括8名民選委員，餘下為政府委任委員及社署代表。據悉，局方成員非一致同意上述決定，民選委員主要是不滿新選舉制度，亦不想註冊局變成「政治花瓶」。註冊局料數日內發聲明交代。

今年5月，香港紅十字會以不欲參與政治選舉為由，拒任醫學及衛生服務界當然選委及選委選民，政府其後就修改選舉制度草案提出修正案，改由人體器官移植委員會代替。