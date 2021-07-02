通關後赴澳門須打兩針兩日內陰性 禁入酒吧舞廳

另須事前申請 入賭場方案待定

澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩稱，港澳通關便利措施的初步方向是適用於完成兩劑疫苗接種14日後，並持有48小時核酸檢測陰性報告的人，他們入境後需多次檢測。他說未有具體實施日期，原則是當香港的輸入相關病例或源頭不明個案清零後14日可開始。他說一定會採配額制，原則是分階段和循序漸進，並須事前申請。

戴說，初步設定有關抵澳者的健康碼為藍色，「藍碼」活動範圍會設限，包括居住酒店特定樓層，不可參加不戴口罩活動如游泳，不能進入酒吧、卡拉OK、舞廳等，另正研究讓他們入賭場的方案。就港人能否入住非酒店地點，他說「我相信一定有其他選擇……如他們不去酒店有何限制？方案會有要求他們遵從」。認可疫苗包括復必泰和科興，其他疫苗尚待討論。

兩地措施不掛鈎 料澳人抵港較寬鬆

就澳門人到港的措施，戴華浩稱抵港和抵澳兩邊措施並不掛鈎，相信澳門人抵港的限制較寬鬆，細節待香港公布。港府發言人稱，會與內地及澳門積極研究有序恢復正常跨境往來。

除了昨日公布的檢疫酒店清潔工初步確診，香港上一次出現輸入相關個案是6月27日，至7月11日為14日。香港旅遊促進會創會會長鍾偉棠昨午未知悉清潔工個案時向本報稱，從澳門方面消息獲知港澳能於7月11日通關，初期船和巴士會設一半載客上限。

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