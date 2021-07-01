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2021年7月1日星期四
港聞二
2元乘車擴至60歲 須領新卡附照片 明年2月底實行 仍未安排取代舊長者八達通
明年屆65歲 失業者斥拖太耐
優惠擴至紅色小巴 須審帳目
出版社拒印訪問集 傘下的人憂自我審查
法律界看國安法對法治影響 陳文敏：禮崩樂壞 江樂士：非常安心
「政府無限擴闊國安法」 陳文敏：或淪箝制自由工具
「條文保障人權假定無罪」 江樂士：國安法尊重港法治
夏博義被指「反華政客」 戴啟思：中聯辦未理解大狀職責
律政司國安檢控部門編制「神秘」
女保鑣控槍殺姨舅 疑關外婆遺產 二舅稱被告約用膳 全程只問「點解遺產咁遲處理」
二舅稱被告羨親戚早來港：感覺我哋着數咗
會計師嫖妓生情 加入賣淫集團被捕
壹傳媒集團停止運作 稱依法跟進員工補償
「國安法下不應留」 Steve Vines離開港台
辯方指故意向電單車投擲 唐英傑案3警稱沒見警擲盾
「以言入罪成事實」 恐秋後算帳 憂國安法 杏林覺醒解散
央視訪問 李家超：外部勢力仍伺機搞破壞
國際特赦斥港淪警察社會 外交部：攻擊抹黑擋不了大勢
國安署未見加強佈防
科興一二期臨牀 兒童兩針九成有抗體 許樹昌：須第三期數據審批降接種年齡
劉宇隆：打科興醫護長者應研需否第三針
兩港人抵英後確診 住所海澄軒納強檢
突禁航班來港 家長嘆失預算 已退宿留學生無限期滯英酒店
廉署控警長收賄50萬 作為報告三合會追債資料報酬
掟30寵物落街沒起訴 官拒批覆核許可
巴西空運油壓裝置藏毒 海關檢1.3億元可卡因
9．7沙田站衝突 3男女暴動罪成 官稱片段衣著脗合 擲月餅盒、強光射眼證襲警
地盤工姦10歲繼女囚12年 官斥繼父之名行淫慾之惡
反駁空氣藍圖無時間表 黃錦星：今明年收緊漆料要求
「榕樹蟲」肆虐吃禿樹冠 專家憂蔓延市區
七旬婦捱撞重傷 司機涉危駕被捕
黃照達漫畫
【Emily】區議員辭職未停 李家偉解散地辦
【Emily】容海恩盧偉國演奏《國際歌》獻黨
【Emily】等車暴曬 區議員聯署促大隧車站加蓋
【Emily】北區一鳴路公園啟用 設施獲讚
【Emily】嗇色園送足金吊墜神像谷針
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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