反駁空氣藍圖無時間表 黃錦星：今明年收緊漆料要求

擬兩三年內與灣區城市合作

政府推出改善空氣質素新藍圖，目標是2035年前成為空氣質素媲美東京及巴黎等國際城市。黃錦星昨接受港台節目《千禧年代》訪問時稱港府過去盡力跨部門協作，但亦要明白客觀限制，不能不踏實去做。黃錦星指本港車多樓密、亦是遠洋輪貨櫃港口，加上周邊人口正在發展，令本港空氣質素「較其他大城市挑戰更大」，他強調在過去8年，本港主要污染物減四至五成，過去10多年能見度改善八成，成果得來不易。

科大環境研究所長劉啟漢昨接受Now新聞台《時事全方位》訪問時認為新藍圖「少咗時間表及目標」，估計區域合作要內地配合才可訂下時間表。對於近年本港臭氧濃度上升，劉啟漢表示是因為污染物二氧化氮濃度下降，減少與臭氧進行化學反應，反而導致臭氧水平上升。他認為港府與內地需合作加強管制另一種形成臭氧的污染物VOC，相信未來幾年臭氧水平會下降。

劉稱本港仍有減排空間，例如柴油車仍是主要污染源之一，要繼續淘汰舊型柴油車，另推動商業車輛電動化，可進一步減少路邊污染物。

明報記者

（城市保育）