港聞

港聞二

地盤工姦10歲繼女囚12年 官斥繼父之名行淫慾之惡

【明報專訊】任職地盤工人的中年繼父涉嫌於內地和香港非禮、強姦繼女及與其肛交，他否認強姦及非禮等共9項控罪，在高等法院經審訊後，陪審團早前以5比2大比數裁定其中兩項強姦罪成，指他在3年間兩度強姦案發時10至13歲的繼女，案件昨判刑。暫委法官李瀚良斥被告假繼父之名行淫慾之惡，嚴重違反作為繼父的誠信，事件對事主母女倆的身心造成難以修復的傷害，令人憤慨，終就兩罪判他監禁12年。

心理報告指受嚴重創傷

女童現幻覺想自殺

現年57歲的被告被裁定罪成的兩項強姦罪，分別發生於2016及2019年。李瀚良法官引述女童的心理報告，指她患嚴重創傷後遺症，回想事件時感到極度悲痛憤怒，影響其睡眠、專注力及學業，曾萌生自殺念頭，自我形象低落並出現幻覺，更對人失去信心。

母嚴重焦慮 「傷害無法修復」

法官又引述女童母親心理報告，指母親在案發後情緒失控，有明顯創傷症狀，出現嚴重焦慮及情緒低落。母親又透露被告在性方面有諸多異常要求，二人在管教女兒時曾起爭執。

李官判刑時斥被告嚴重違反作為繼父的誠信，對母女二人的身心造成難以修復的傷害；案發時間長達3年多，女童案發時僅10至13歲，難以想像她所受委屈，被告的行為對女童身心構成長遠影響，必須嚴懲。李官指被告沒做避孕措施，以及對女童造成嚴重心理傷害，均是加刑因素，終判被告監禁12年。

【案件編號：HCCC95/20】

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