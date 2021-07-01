地盤工姦10歲繼女囚12年 官斥繼父之名行淫慾之惡

心理報告指受嚴重創傷

女童現幻覺想自殺

現年57歲的被告被裁定罪成的兩項強姦罪，分別發生於2016及2019年。李瀚良法官引述女童的心理報告，指她患嚴重創傷後遺症，回想事件時感到極度悲痛憤怒，影響其睡眠、專注力及學業，曾萌生自殺念頭，自我形象低落並出現幻覺，更對人失去信心。

母嚴重焦慮 「傷害無法修復」

法官又引述女童母親心理報告，指母親在案發後情緒失控，有明顯創傷症狀，出現嚴重焦慮及情緒低落。母親又透露被告在性方面有諸多異常要求，二人在管教女兒時曾起爭執。

李官判刑時斥被告嚴重違反作為繼父的誠信，對母女二人的身心造成難以修復的傷害；案發時間長達3年多，女童案發時僅10至13歲，難以想像她所受委屈，被告的行為對女童身心構成長遠影響，必須嚴懲。李官指被告沒做避孕措施，以及對女童造成嚴重心理傷害，均是加刑因素，終判被告監禁12年。

【案件編號：HCCC95/20】