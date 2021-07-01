巴西空運油壓裝置藏毒 海關檢1.3億元可卡因

寄貨地點運送方式惹疑

海關機場科空運貨物第二組指揮官張天豪稱，海關於上周二在機場截獲兩支從巴西空運抵港的重型油壓裝置，由於南美為毒品輸出高風險地方，亦非主要大型工程機械出產地；貨物並非高端科技，但以高成本的空運方式做法不尋常，加上提貨單上的收貨地址不存在，收貨的工程公司亦僅成立8個月，多重疑點下決定扣查該兩支重型油壓裝置。

油壓裝置以無縫焊接方式組成，表面沒有破綻，但海關以X光檢查後，顯示軸心密度光暗有輕微不平均，懷疑內藏毒品，遂轉交海關毒品調查科跟進。

海關經調查後，發現涉事貨物提貨單上報稱的收貨地址不存在，收貨公司則報稱位於長沙灣，與收貨地址不同，加上巴西的出口商僅成立一年，規模細小，只有數次出口紀錄，遂於上周六在東涌拘捕兩名分別50及51歲男子，分別為收貨工程公司的董事及秘書，兩人已獲准保釋候查。

兩支油壓分別重1.5噸、長2.7米、直徑0.5米，裝置外殼以鐵製成，軸心為鋼造。至周日，消防處人員帶備重型爆破工具，花了4至5小時切割，發現軸心內有1.5吋至2吋厚、相信用作掩飾的鉛塊，移除鉛塊後發現內藏有圓形一塊塊的可卡因，其後再用千斤頂始可將毒品由軸心推出。