掟30寵物落街沒起訴 官拒批覆核許可

申請人彭樂詩（音譯），答辯人為律政司刑事檢控專員。法官李運騰在判辭中提及，律政司確認曾有傳媒稱兩疑犯自首是屬誤報，但相關傳媒未有澄清，令人錯覺律政司不起訴是「放生」疑犯。

稱有更大利害關係方 愛協可代入稟

李官稱，司法覆核只關注相關決定合法與否，即使法庭未必會同意該決定，但只要決定合法，法庭亦無權干涉，並引用首名違《港區國安法》被告唐英傑覆核不設陪審團一案，指律政司刑事檢控的獨立性獲保護，除非出現特殊情况，否則免受司法干擾。

對於申請方引用《罪行受害者約章》，指受害人牽涉刑事程序時，應獲得知調查和檢控工作資料，李官稱Potter並非「人」，定義上不能稱為受害人，且約章亦沒寫明必須在期限前將檢控決定通知受害人；即使Potter可視為受害人，但申請人在公布檢控決定翌日才成為其主人，在此事上難代表牠，加上事件有其他更大利益關係持份者，故拒批覆核許可，但基於事涉公眾利益，申請方毋須向律政司付訟費。

【案件編號：HCAL2346/20】