掟30寵物落街沒起訴 官拒批覆核許可

【明報專訊】去年2月，深井豪景花園有30隻動物被人從高處擲下，其中18隻死亡、12隻重傷，惟在半年檢控限期過後，律政司不起訴兩名疑犯的決定才由傳媒公開。事發後領養了其中一頭短毛貓「Potter」的女子就該決定申請司法覆核，高院昨日頒下判辭，指律政司的檢控決定受保護，事件亦有其他更大的利害關係方，例如愛護動物協會等可代表入稟，拒絕批出覆核許可。
申請人彭樂詩（音譯），答辯人為律政司刑事檢控專員。法官李運騰在判辭中提及，律政司確認曾有傳媒稱兩疑犯自首是屬誤報，但相關傳媒未有澄清，令人錯覺律政司不起訴是「放生」疑犯。
稱有更大利害關係方 愛協可代入稟
李官稱，司法覆核只關注相關決定合法與否，即使法庭未必會同意該決定，但只要決定合法，法庭亦無權干涉，並引用首名違《港區國安法》被告唐英傑覆核不設陪審團一案，指律政司刑事檢控的獨立性獲保護，除非出現特殊情况，否則免受司法干擾。
對於申請方引用《罪行受害者約章》，指受害人牽涉刑事程序時，應獲得知調查和檢控工作資料，李官稱Potter並非「人」，定義上不能稱為受害人，且約章亦沒寫明必須在期限前將檢控決定通知受害人；即使Potter可視為受害人，但申請人在公布檢控決定翌日才成為其主人，在此事上難代表牠，加上事件有其他更大利益關係持份者，故拒批覆核許可，但基於事涉公眾利益，申請方毋須向律政司付訟費。