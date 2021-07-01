兩港人抵英後確診 住所海澄軒納強檢

昨兩輸入個案同帶L452R變種

本港昨增兩宗新冠病毒輸入個案，兩人均帶L452R突變變種病毒株，包括一名英國抵港者和一名孟加拉抵港外傭，初步確診少於5宗。另一名43歲女子及一名5歲男童於6月18日離港前往倫敦，21日驗出新冠病毒，在港居住的大廈馬鞍山海澄軒要強制檢測。

醫生：母子或復陽機上染疫

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本地已一段時間沒社區傳播，兩人是本地新感染個案的可能較低，有可能過往曾染疫近期復陽，或在飛機上或當地機場感染。若感染Delta變種病毒，潛伏期只有3日，故抵達當地後短時間就驗出陽性。他說，港府可索取二人病毒基因排序，比對本地較舊病毒或近期輸入個案基因排序，若不相似則較可能在當地感染。

早前確診27歲男地勤已改為「輸入相關個案」，梁子超指出，他在社區可傳染他人，故應再觀察多14日，若沒新個案才算安全。他說，若未來數周社區沒有傳播，港府有較大條件與內地和澳門談通關。至於會否重蹈去年「慶回歸群組」覆轍，梁說，市民近期應避免大型活動，以免令通關節外生枝。

何栢良：7月中前難與澳通關

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》表示，男地勤曾進入社區傳染同事，本港非完全零確診，仍存風險，他認為7月中之前不會通關，如現在開始商討，料最快7月14日或21日後落實較為務實。

（新冠疫情）