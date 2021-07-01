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科興一二期臨牀 兒童兩針九成有抗體 許樹昌：須第三期數據審批降接種年齡

【明報專訊】新冠疫苗接種計劃開始了125日，全港近225萬人已打第一針，佔合資格人口33.1%，當中128萬人打BioNTech（復必泰），97萬人打科興。現時12歲或以上可打復必泰，科興暫時只獲批18歲或以上可接種。科興近日發表針對3至17歲兒童及青少年的第一、二期臨牀研究數據，顯示各年齡層打兩針後，逾九成人驗出中和抗體。負責審批疫苗在港緊急使用的疫苗顧問專家委員會成員許樹昌認為，要等科興有第三期數據才能審批降低接種年齡。

研究3至17歲兒童及青少年

稱不良反應多發燒針口痛

截至昨日，12至19歲有近6.7萬人已打第一針，佔該年齡層人口約14%。現時18歲以下青少年只可打復必泰，科興日前在《刺血針》發表針對3至17歲兒童的第一、二期臨牀研究數據，第一期有72人參加，第二期有480人參加。研究團隊將參加者分成3組，分別打1.5微克劑量疫苗、3微克劑量疫苗和安慰劑，並在第二針後28日驗抗體。第二期研究發現，打3微克劑量組別，各年齡層百分百驗出抗體；1.5微克劑量組別，3至5歲100%抗體陽性，6至11歲有98.6%，12至17歲跌至93%。

研究團隊指出，打3微克劑量產生的中和抗體較多，建議之後的研究以3微克劑量為基礎。不過，打3微克劑量的組別不良反應也較多，綜合一、二期研究數據，打1.5微克組別有26%有不良反應，3微克組別有29%有不良反應，而打安慰劑亦有24%有不良反應。研究團隊指出，大部分不良反應都是輕度和中度，最常見是針口痛和發燒，認為3組人出現不良反應的比率差別不大。

調查：近四成中學生願打針

願打針小學生逾半選科興

此外，香港大學兒童及青少年科學系於6月向逾1500名中小學生做問券調查，1438名中學生受訪者中，39.4%表示有意接種新冠疫苗，當中71.4%選復必泰，28.6%選科興。85名小學生受訪者中，49.4%表示有意打針，45.2%選復必泰，54.8%選科興。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向本報表示，中學生願打針比例較上次調查略升至近四成，受訪小學生人數雖較少，但逾半人希望打科興，認為結果反映一定數目的中小學生等打科興。若下調接種年齡及讓中小學生選擇有助提高接種率，盼科興盡快向港府提交兒童打針數據。

就該學系為中學生打新冠疫苗研究，招募人數已達標，復必泰和科興組分別招募了120人和100人，劉宇隆料打復必泰的抗體結果最快7月中下旬出爐；科興結果最快8月中下旬出爐。外國有打復必泰者出現輕微心肌炎，劉稱，計劃中無中學生出現心肌炎。

政府：未接科興申降年齡

許樹昌則認為，不能用科興針對兒童的第一、二期研究來審批降低接種年齡，要等第三期數據。

政府發言人表示，現時未收到科興申請更改疫苗適用年齡，若收到申請及數據，會交予顧問專家委員會考慮及作出審批建議。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 復必泰 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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