國際特赦斥港淪警察社會 外交部：攻擊抹黑擋不了大勢

美再推法案提供政治保護

擬加快港人難民審批

外交部發言人汪文斌於例行記者會反駁指「純屬惡意歪曲抹黑之辭」，稱國安法實施一年，國家安全獲維護、港社會重回正軌、法治正義得到伸張；強調任何對國安法的攻擊抹黑，都阻擋不了香港「由亂轉治，由治發興」的大勢。

美國跨黨派眾議員前日宣布將再於國會推動《香港人民自由與選擇法案》（下稱《法案》）。民主黨眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）和共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）本周將再推《法案》，內容包括為身在美國但返港後或遭政治逼害的港人提供「臨時保護身分」、加快處理受逼害港人的難民審批程序、繼續在移民簽證限制上將香港與中國內地分開處理、在《法案》生效計起5個財年為持有學士或以上學位的港人提供不多於5000個高技能特殊簽證、與盟友協調為港人提供庇護等。

《法案》去年12月獲眾議院一致同意快速通過，但在參議院審議時，前年反修例運動期間曾訪港的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）提出異議未完成立法。

特首林鄭月娥昨晚亦在社交媒體發帖指那些對國安法的無理指控，都不攻自破。

（綜合報道）

（港區國安法）