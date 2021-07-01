「以言入罪成事實」 恐秋後算帳 憂國安法 杏林覺醒解散

2014年雨傘運動後，「傘後組織」如雨後春筍般冒起，包括由有興趣討論政治的醫生組成的「杏林覺醒」，部分骨幹成員為傘運時佔中醫療隊成員。剛成立不久，於2015年政改風波中有份擺街站，表明反對「袋住先」，並促時任立法會議員否決方案。

積極倡議政改 反對「袋住先」

醫學界特首選委 19人全勝選

翌年亦曾開腔反對政府在爭議聲下委任李國章作港大校委會主席，同年《明報》集團突裁退執行總編輯姜國元惹非議，專欄作者之一、杏林覺醒成員亦有「開天窗」聲援，到後來關乎引入海外醫生、單程證、2019年反修例運動期間催淚煙的健康影響等議題都有發聲。

除了筆戰論政，多名杏林覺醒成員2016年曾聯同其他醫生組成「真普選醫生聯盟」參選醫學界特首選委，19人名單全數勝出。2019年反修例運動期間，社會氣氛緊張，部分受傷示威者不敢到醫院求醫，杏林覺醒成立熱線回應市民、示威者查詢醫療問題。

有杏林覺醒前成員回顧，過去幾年杏林覺醒就公共衛生和政治議題發表意見，是論政組織但非政治團體，但隨不同的公民組織被針對，例如民陣被指涉嫌違反《社團條例》，反映組公民組織存風險，過去兩三個月一直有討論是否解散問題，至《蘋果日報》事件明顯反映國安法下「以言入罪」已成事實，最後決定在七一回歸前解散。

杏林覺醒昨日凌晨在facebook發文表示「經過多月的討論，杏林覺醒決定解散，即日生效」，專頁其後已無法瀏覽。該成員續解釋，組織雖已在國安法實施後沉寂，為免被他人翻舊帳「秋後算帳」，決定將facebook紀錄移除。

該成員對杏林覺醒解散感可惜，同時慨嘆如果2016年勝出選委戰是杏林覺醒標誌性的工作，隨新的選委選舉制落實已再沒有這可能發生，杏林覺醒亦不再就政治議題發聲或組織活動，當失去行動且存在風險就要解散。

IT界g0vhk同時解散

「公民組織還有生存空間？」

曾合作開發「武漢肺炎民間資訊」網站、設區議會投票資訊網站等的資訊科技網站「g0vhk（香港零時政府）」，昨日亦宣布解散，其網站已無法連上。網站發起人、資訊科技界選委黃浩華向本報稱，在香港政治環境下公眾未知界線，不少港人都會感到憂慮，亦不諱言刪網站、解散亦未必可解決問題。他亦指現時「氣氛、時勢都不同了」，因在2016年，社會關注開放數據，但至今連記者要得到信息亦愈見困難，「今時今日的言論、資訊自由，是否容許公民組織有生存空間？」

明報記者

（港區國安法）