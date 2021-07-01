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辯方指故意向電單車投擲 唐英傑案3警稱沒見警擲盾

【明報專訊】《港區國安法》首案唐英傑案昨日在高院進入第四天審訊，被告唐英傑被控煽動他人分裂國家及恐怖活動等3罪。控方傳召當日遭被告以電單車撞傷的3名警員作供，有警員稱現在仍未完全康復，手腕不時疼痛，開水樽蓋亦有困難；另一警員稱其右拇指未能正常屈曲。辯方盤問目擊事發警員時，指他故意向電單車擲盾牌，警員否認，而3名被撞警員亦稱沒看見有警員擲盾牌。

辯方稱被告或因盾牌而分心

官：不能作此猜測

目擊事發警員吳太盛早前供稱，當時他怕被電單車撞到，故用盾牌擋格，但盾牌「跣手」鬆脫。辯方昨日稱吳太盛是故意向電單車擲盾牌，並擊中被告，吳太盛否認。辯方續稱，被告或因盾牌而分心，才導致意外發生，但法官彭寶琴打斷其提問，認為證人不能作此猜測。

控方之後逐一傳召受傷警員作供，警員楊俊耀憶述，當時一輛插着黑色旗的電單車加速撞向他和同袍，他被撞至彈開，身體撞到旁邊一輛私家車車頭，事後感到右邊肋骨和背脊劇痛。辯方問楊有否看到有警員向司機擲盾牌，楊稱沒有。

警員李灝明供稱，他被撞至倒地後感覺傷勢不大，起身幫忙控制被告。據控辯雙方的承認事實，李事後身體多處觸痛及瘀傷，包括腰椎、三頭肌、雙手手指等，留醫一周。李表示他未完全康復，左手腕不時會痛，開水樽亦有困難，左肩和左腰仍疼痛，需每3個月覆診。

稱唐有意逃走 認警曾揮棍

辯方盤問李灝明時指出，被告在撞擊後已倒地，遭警員包圍，沒嘗試逃走，不解警員為何要控制被告。李稱見被告手腳郁動，感覺他有意圖逃走。辯方又稱，片段可見警員包圍倒地的被告時，曾揮棍打被告，李承認有同事曾揮棍，「不過好似打唔中」。

警員葉偉全供稱，他當時被撞至彈起，右拇指關節移位及輕微腫脹，現仍未能正常屈曲，只能屈曲45度。辯方播放片段，指片中一名警員右手舉起盾牌並向電單車扔出，葉稱當時沒看到。

控方傳召拘捕被告的警員朱冠強出庭，朱說電單車衝向防線時觸碰到他，他避開後，見電單車已翻側。朱作供未完，聆訊周五續，料控方專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬出庭作供。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 港區國安法 唐英傑

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