「國安法下不應留」 Steve Vines離開港台

稱港台受壓 淪政府機關

Steve Vines主持的另一節目《脈搏》（The Pulse），於上周五播出最後一集。他接受港台訪問提到，未知《脈搏》往後能否復播，惟他會繼續寫專欄及著作，他說現時感到疑慮，因為感覺港台公營廣播機構的角色不如以往般強，而且港台承受更多壓力，淪為政府機關，而非公營廣播機構。

港台回覆稱，不評論個別服務提供者的離任安排，港台會繼續按《香港電台約章》下的公共目的和使命，提供開放平台，讓公眾暢所欲言，不畏懼、不偏私交流意見，為公眾提供優質節目及資訊。

另外，港台繼《五夜講場》、《視點31》、《脈搏》被通知要停播後，有消息稱《日常8點半》將於7月16日播出最後一集，而原在港台電視31每晚10時播放的《晚間新聞天地》獲通知將延至深夜11時播放。港台回覆，不時會檢視及更新不同頻道節目組合，包括推新節目以取代舊節目、為節目注入新元素、調動節目播放時間、為節目作季節性暫停安排等。

（港區國安法）