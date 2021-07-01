港聞

港聞二

壹傳媒集團停止運作 稱依法跟進員工補償

【明報專訊】壹傳媒昨日向員工發出最新通告，稱集團今日起停止運作，電郵提到人力資源部將根據勞工法例跟進有關員工同事之補償。有清盤人稱公司停運可避免持續產生負債，並爭取時間賣殼。《蘋果日報》消息人士表示，停運是董事會昨日的最新決定，而同事已估計公司不能「過渡」今年七一，現在是正式告知同事公司何時關閉。

派法律顧問跟進3公司員工薪金

電郵提及，7月1日起壹傳媒集團將停止運作，不過集團3間公司的銀行戶口仍未解凍，集團仍會委派法律顧問跟進蘋果日報（Apple Daily Limited）、蘋果印刷（Apple Daily Printing Limited）及AD Internet Limited 3公司員工同事的薪金和有關補償。電郵最後寫有「雖則前路難行，仍繼續向前。後會有期」。

黎嘉恩：若夠資產不一定清盤

停運或可避免更多負債

有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩接受本報查詢時說，若上市公司宣布停止運作，又能夠在18個月內提出補救，令公司有足夠業務及資產支持上市地位的話，便問題不大，不一定要去到將公司清盤；就算停止公司運作，不代表公司會資不抵債，反而避免了在持續營運下產生更多負債，並且爭取時間（buy time）賣殼。

黎嘉恩補充，若要討論將公司清盤，除了債權人主動提出申請之外，從股東層面出發，則需要視乎公司董事及是否有75%成員（即股東）提出將公司清盤。

有來自《蘋果日報》的消息表示，集團停運是董事會昨日最新決定，除行政部門、保安員外，基本上公司已無人。有《壹週刊》資深員工說，公司內部一直流傳昨日是「last day」，昨日公司正式通知員工返報館交還員工證及醫療卡等。

勞工處發言人表示十分關注事件，提醒蘋果日報及壹傳媒有限公司須就僱傭事宜與員工坦誠溝通，並作妥善安排。

壹傳媒前日公布旗下台灣《蘋果新聞網》擬賣盤，台灣愛爾麗集團創辦人常如山接受台灣《財訊》訪問時表示，正與另一房地產財團寶佳集團競爭中，又稱「若未來（台蘋）能切掉八卦和敏感政治，是可以賺錢的」。壹傳媒集團昨日亦公布，以不超過5億新台幣（約1.392億港元），與獨立第三方就出售位於台灣桃園的物業訂立意向書。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕壹週刊 蘋果日報 壹傳媒

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