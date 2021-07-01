會計師嫖妓生情 加入賣淫集團被捕

警拘15人 料破跨境賣淫集團

被捕2男1女年齡由28至52歲，為賣淫集團主腦及骨幹，涉嫌控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、依靠他人賣淫收入為生、協助未獲授權入境者進入香港、管有他人身分證及行使他人身分證被捕；另外12名內地女子則為性工作者，年齡由21至39歲，當中11人非法入境，分別涉嫌未獲入境處長授權而留在香港、非法入境者接受僱傭工作及開辦業務及違反逗留條件被捕。

據了解，被捕骨幹成員包括35歲姓蔡會計師，他原為嫖客，光顧性服務後與妓女產生感情，繼而被招攬入集團，協助拆帳匯款。行動中，警方檢獲超過10萬港元、2000元人民幣、多部手提電話、一批避孕套、漱口水及潤滑劑等證物。

初步調查相信，賣淫集團於內地招攬妓女，成員安排偷渡、接應及生活需要，以加密通訊軟件招攬嫖客，再安排於賓館及無牌按摩院賣淫，以拆帳方式分發收益。據悉收費由900至1500元。被捕賣淫女子於3至6月期間抵港。