女保鑣控槍殺姨舅 疑關外婆遺產 二舅稱被告約用膳 全程只問「點解遺產咁遲處理」

原名魏朝霞的被告詹心桀（44歲），被控2018年6月26及27日在港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），另被控同月26日在鰂魚涌公園意圖使其二舅父詹前駒（案發時72歲）及三姨詹小慧（案發時60歲）身體受嚴重傷害而向他們射擊。

外婆遺南豐新邨物業

二舅允分被告30萬

詹前駒昨出庭作供，稱其母2011年離世，留下鰂魚涌南豐新邨一物業，無立遺囑；他指大姐詹少卿（即被告母親）身體轉差，被告同意下入住老人院，他曾在大姐臨終前在醫院表示會照顧大姐子女，並將分配亡母遺產，稱「有20萬至30萬會畀你」。

鰂魚涌公園開4槍 兩死兩傷

詹前駒憶述案發當日在玉桃軒酒家，被告遲到近個半小時，僅在場20分鐘，大部分時間去洗手間；被告相約大家是為致謝，但全程沒談話亦沒進食，僅低頭問「點解遺產咁遲先處理？」；當時四舅父詹鎮基稱，大家為母親離世傷心，她曾住過的地方欲留念，故無人提出處理。

控方開案陳辭指，被告生於天津，隨母詹少卿來港，後者為家中長女，有7名弟妹，她身體於2013年轉差，被告同意下安排入住老人院，兩年後離世。至2016年，四舅父發現被告指控家人沒與其母分享外婆遺產，被告在家人查問下致歉並承諾刪除內容。家人翌年擬定「家庭協議書」，二舅父建議以800萬元出售物業並8人平分款項，原屬大姐的則由被告與兄長魏敬東平分。

案中4名姨舅與被告及其兄原定2018年6月15日午膳，被告因不齊人出席而沒赴約，再約眾人同月26日到玉桃軒吃飯；飯後步至鰂魚涌公園，家人提及「家庭協議書」，被告稱需時考慮；被告談及任保鑣及示範自衛術，家人欲離開時被告突掏出手槍並近距離開4槍，詹少芬左前額中槍，同日傍晚不治，詹鎮基被子彈從後射中前額，翌日死亡；詹前駒上臂中槍，子彈射入肋骨，傷及左臂左肺等；詹小慧左肩擦傷，兩人分別留院10天及2天。

還押去信三姨：不會對你補槍

警方到場發現被告身上有涉案手槍，槍膛及彈匣分別有1及4粒子彈，身上另有41粒，將她拘捕。警誡下她稱「嗰啲係我屋企人，之前有啲仇口，所以開槍打佢哋」，後將「仇口」更正為「糾紛」。被告還押時曾去信三姨稱「槍膛當時有9顆子彈，我沒有、永遠不會對你補槍」。聆訊明續。

【案件編號：HCCC 272/19】