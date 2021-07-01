夏博義被指「反華政客」 戴啟思：中聯辦未理解大狀職責

戴啟思是不少國安法被告的辯護律師，包括曾代表唐英傑申請保釋，以及覆核審訊不設陪審團的決定，結果都被法庭拒絕。他注意到國安法實施後，除了列明的4宗罪之外，其他罪名都可能被視為國安案件，做法極不尋常。例如網台主持「傑斯」尹耀昇面對的煽動罪最高判囚兩年，控方卻指涉國安性質要將他還押，「刑罰不算最重，竟用上嚴厲的國安法」。

洋大狀屢受抨擊 戴：歧視之嫌

戴啟思稱接下國安案件時不太擔心，因為大律師有「不可拒聘」（cab-rank rule）的專業守則，原則上不可以出於畏懼而拒接案件。惟他發現，白皮膚藍眼睛的外籍大狀常被官媒或建制派攻擊，或被冠上「反中亂港」和「勾結外國勢力」的指摘。他認為針對國籍的批評純屬「廢話」（nonsense），亦有違反《種族歧視條例》之嫌。

指林鄭對公會執法言論似是威嚇

中聯辦曾批評大律師公會主席夏博義散佈歪曲言論，是「反華政客」。戴啟思稱，中聯辦可能無閱讀大律師《行為守則》，所以不明白大律師有責任為客人辯護，亦不了解公會要為法治發聲。至於特首林鄭月娥曾表示如果公會違法，政府須採取行動，戴啟思認為這番話是空談，更似是「威嚇」公會不再發表意見。

回顧這一年，反修例運動的戰場由街頭變成法庭，抗爭者的罪名由暴動變為國安法。戴啟思有感社會逐漸回復平靜，「你得到安寧了，但當城市變成墳墓一樣，你未必想要這種安寧」（you get tranquility but you don't necessarily want tranquility, when the city is a graveyard）。《蘋果日報》停刊前，他不時閱讀該報英文版，「我不太喜歡它的語調和風格，但我討厭看到它關閉」。他相信港人面對司法和政治制度的巨變，會感到悲傷和憤怒，示威衝突可能捲土重來。

（港區國安法一年）