「條文保障人權假定無罪」 江樂士：國安法尊重港法治

稱市民若要溫和條文

2003年應支持23條

江樂士向本報表示，港區國安法頒布可追溯至2019年起的反修例運動，有示威者襲擊警員、破壞公物和藏有炸藥等，屬輕蔑法治，亦有人試圖利用香港的特殊位置，串謀外國勢力以打擊中國。他形容，相關人等曾經取得部分成功，因為香港出現法律真空，政府未就基本法23條立法，欠缺工具阻止分裂和顛覆國家的人。

稱大型示威絕不可再發生

自從國安法實施後，不少政治人物解散政團、退出政壇，甚至流亡海外。江樂士表示，這證明香港已恢復平靜，各行業回復正常，應該歸功於國安法彌補本港法律漏洞。國安法之下，他有感香港面臨不少變化，但強調大型示威絕對不可以再發生，「如要繼續落實一國兩制，香港日後不可以再受挑戰，要盡早處理（handle）有心損害中國的人」。

江樂士重申，雖然國安法是新法例，香港仍保留獨立司法和普通法制度，例如唐英傑案不設陪審團，但不會影響3名法官組成的審判庭公平審案，最重要是法官秉持獨立。對於國安法訂下嚴格的保釋門檻，他稱國安法第5條列明「任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪」，反映無罪假定的原則仍然適用，即使部分被告被拒保釋，只因為法庭要額外保障香港和中國的安全，沒有損害其辯護權利。

國安法被告名單上，部分人不是直接被控違反國安法，而是面對國安性質的控罪，例如「作出具煽動意圖的作為」罪。江樂士表示不便評論案件細節，但根據基本法23條，煽動叛亂可視為犯罪；如果控方認為《刑事罪行條例》下的「作出具煽動意圖的作為」，與國安法下的同類控罪有所重疊，他不會覺得訝異。

國安法生效後，律政司隨即開設「維護國家安全檢控科」，但至今未公開相關檢控人員的身分。擔任刑事檢控專員約12年的江樂士表示，律政司應在情况允許下保持透明度，但檢控人員可能遭人恐嚇和威脅，律政司應該盡量保護檢控人員及其家人的安全。

（港區國安法一年）