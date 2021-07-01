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「政府無限擴闊國安法」 陳文敏：或淪箝制自由工具

【明報專訊】港大法律學院公法講座教授陳文敏接受本報訪問時，形容《港區國安法》令香港社會「禮崩樂壞」，首宗國安案不設陪審團、被告難申請保釋、司法部門透明度低都是壞先例，認為肯定削弱部分的法庭程序公義。他批評政府將國安法無限擴闊至整個社會，強行在本港套用內地制度，令一國兩制衝突白熱化，寄望法院獨立把關詮釋法律，平衡公民權利及施政，否則憂國安法會淪為箝制自由的工具。

過去一年，陳文敏有感「香港鋪天蓋地所有事與國安有關」，儼如由國安法統治，無形紅線愈來愈近，「看見香港（以往）有規有矩的制度，現時好像禮崩樂壞，不再跟從我們（原有）的制度」，例如本港法律寫明不會有追溯力等，「現時說改就改」，某程度因國安法將內地制度「夾硬放入來」，令一國兩制衝突白熱化。他解釋，1997年沿用的《基本法》不是依普通法草擬，但過往20多年「磨合得好好」，反映即使是人大制定國安法，均要在普通法制度下適用，亦要銜接基本法內容，並非背棄所有普通法原則。

無陪審難保釋低透明：壞先例

陳文敏數出多個「壞先例」，包括國安法下難申保釋、無陪審團、司法部門透明度低。保釋方面，他認為終審法院在唐英傑保釋判辭時，太快接受國安法改變普通法原有的假定保釋權利，變成要證明不再犯國安罪，令被告難申請保釋，在審訊前長時間拘禁，可能坐完監都未開審；另一個隱憂是警方以低門檻拘捕疑犯，用國安法限制其人身自由，變相鼓勵濫用程序。

稱陪審團可避免政治檢控

至於首宗國安案件不設陪審團，陳文敏說陪審團代表社會的良心道德標準，在政治檢控中扮演保護個人權利的重要角色，法官在法律下酌情權有限，「陪審員可在控罪違反公眾對錯標準時，避免政治檢控」，惟現時似乎是律政司決定是否設陪審團，並非國安法所說保障本港原有制度，削弱部分法庭的程序公義。

對於司法機構不公開指定法官名單、律政司不答國安檢控部門詳情，陳文敏明言「看不到為何要不透明」，透明度愈低就愈難問責及監察濫權，影響公眾對司法制度及政府信心，令管治水平下降。

非國安罪國安原則審「不合邏輯」

另外，他強調部分非國安罪案件引用國安法原則處理保釋或審訊，完全不合邏輯，反映政府無限擴闊國安法範圍，但法院擁有法律最終解釋權，寄望法院發揮中立及獨立角色，平衡公民權利及政府施政。

投身法律界近40年，會否擔心批評聲音違反國安法？陳文敏笑言「你寫完報道，我可能已經被人控告」，現時很多被告似是因「言論入罪」，含糊法律最大影響「不知界線在哪」，演變為社會噤聲，失去言論自由，故他要站出來發聲。他痛心國際對香港法治信心受挫，社會核心價值漸被削弱，難評是否「最壞時代」，或是「低處未算低」，作為法律界人士只能繼續以尖銳眼光評論，令法院反省判決是否有落差，「我不是破壞法院、不是破壞國家安全，我相信在國家安全前提下仍然會有言論自由，這是我們社會可貴的地方」。

（港區國安法一年）

相關字詞﹕保釋 陪審團 香港國安法 指定法官 國安法一年 陳文敏

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