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出版社拒印訪問集 傘下的人憂自我審查

【明報專訊】香港書展下月14日開幕，團體「傘下的人」本計劃書展中推出一本人物訪問集，講述去年醫護罷工、六四集會無法舉辦、警察搜查壹傳媒大樓等涉及言論自由事件，出版社原已核對稿件、完成封面設計等，上周五卻突然稱「驚書展出會出事」而拒絕出版。「傘下的人」成員認為「大家根本看不見那條紅線，業界覺得風聲緊，就自行收緊，可能以後出版的書只可歌功頌德」。

論及傳媒壓力言論自由 不認為觸「紅線」

「傘下的人」自2015年起出版過5本書，成員阿木表示，今年將推出一本人物訪問集《香港現形記》，以約20個人物專訪，講述15件與言論自由相關事件，包括醫護罷工、中學文憑試歷史科試題爭議、六四集會無法舉辦、港台《頭條新聞》被抽起、警察搜查壹傳媒大樓、壹傳媒創辦人黎智英保釋被拒等。

「可能以後的書只可歌功頌德」

「傘下的人」去年推出《我們最後的進化》，書中講述反修例運動。阿木表示當時覺得那書題材敏感，故找台灣出版社，今年的書講傳媒承受的壓力及言論自由，本以為不太敏感，「這記錄政府嚴正執法的事件，除非政府說涉《港區國安法》的案件不可記錄」，故找了本港出版社，年初籌備時無想過會無法出版，出版社順利完成核對稿件、封面設計，打算今年書展面世。

上周四《蘋果日報》停刊，同日貿發局副總裁周啟良在書展記者會上表示，若接獲有關國安法投訴會交警方處理。阿木稱，翌日接獲出版社通知拒絕出版，對方指「驚書展推出會出事」，而他認為《蘋果》停刊嚇怕了一眾出版社，「大家見到只要涉嫌違反國安法，未開審即可被凍結資金甚至停運」，「可能以後出版的書只可歌功頌德，或者是出有關旅遊、飲飲食食的書」。

阿木急於另覓台灣出版社，待書展後再決定該書會否在港出售。至於會否擔心該書會被指違反國安法，他笑言「或者有日政府說有買過《蘋果日報》已違法呢，根本無法想像，亦無從擔憂」，又指本港言論自由正被重新定義，將令更多人移民。

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