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2元乘車擴至60歲 須領新卡附照片 明年2月底實行 仍未安排取代舊長者八達通

【明報專訊】政府昨宣布明年2月27日開始，將「2元乘車優惠計劃」擴展至60至64歲長者，料逾60萬人受惠。按政府顧問數據推算，首年公帑津貼達30億元。勞工及福利局長羅致光表示，為防濫用，60至64歲長者必須申請名為「樂悠咭」、並印有照片、姓名的個人八達通卡，使用時應向司機或職員展示。至於65歲或以上長者，可繼續使用不記名的長者八達通卡享用兩元乘車優惠。有議員關注現時不記名的長者八達通卡存在濫用公帑情况，難單靠公共交通營辦商把關，促政府加快65歲或以上長者換領「樂悠咭」程序。

「樂悠咭」附姓名 羅致光：應向司機出示

目前本港有逾60萬名60至64歲長者，65歲或以上長者則約有140萬，惟現時有約400萬張長者八達通流通市面。羅致光昨稱，擴展2元乘車優惠至60至64歲長者後，這批長者必須申請特別為計劃而設的「樂悠咭」才可享有優惠，而「樂悠咭」將印有申請人照片及中英文姓名，每人只可持有1張「樂悠咭」，當長者乘車使用時，應向司機或交通營辦商職員展示，羅致光稱「卡上有圖案，是獨特設計，應該在享用（優惠）時，最好同時將八達通卡拿出來，不要放在手袋內」。

8月起分批申請 郵寄及八達通App可辦理

羅致光續稱，當局將於8月起分批接受「樂悠咭」申請（見表），長者可透過郵寄申請表或八達通手機應用程式申請，政府會為長者支付20元的首次申請費用。至於65歲或以上長者及合資格殘疾人士，可繼續使用不記名長者八達通卡或個人八達通卡享有2元乘車優惠。

羅致光表示，明年首季會公布65歲或以上長者申請「樂悠咭」安排，需視乎之後經驗，才能得悉長者完成換領「樂悠咭」的時間，又稱若一次過為所有長者更換「樂悠咭」，會牽涉極高成本，發放資訊上亦恐引起混亂。他稱，當局長遠目標是以「樂悠咭」取代現時「長者咭」功能，但暫未有時間表。

開支增逾30億 認未解「長車短搭」問題

政府今年初公布顧問研究，推算當兩元優惠擴展至60至64歲長者後，至明年政府須承擔的計劃開支約51.5億元，較計劃未擴展前的開支21.36億元，增加逾30億元。羅致光稱，「樂悠咭」已可令公共交通營辦商更易辨識使用者是否符合資格，盡量減低濫用，但承認部分問題難以解決，如長者「長車短搭」，因現行計劃下是准許的，只能呼籲長者使用合適的短途路線。

議員促加快取代舊卡減濫用

工聯會立法會議員黃國健認為，現時2元計劃的確存在濫用情况，不能只倚靠營辦商核實使用使用者的資格，建議政府加快換領「樂悠咭」程序，以減少濫用時間。民主黨勞工及福利政策發言人莫建成認為，當局要求長者須出示「樂悠咭」才可享有優惠，將為長者帶來極大不便。社協社區組織幹事吳衞東批評政府「慢中之慢」，稱政府早於2020年宣布計劃，但仍要再等多半年，未能在疫情經濟低迷期間及時救濟失業長者，他又指申請「樂悠咭」手續繁複，造成擾民。

明報記者

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