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【Emily】赴京睇中共黨慶表演 葉劉唱「沒有共產黨，哪有新中國」

【明報專訊】中共建黨百年喺北京有大型慶祝活動，香港一班政界人物獲邀出席，前晚佢哋觀賞喺鳥巢（國家體育館）舉行嘅大型情景史詩文藝演出——《偉大征程》，之後喺社交媒體分享感受。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀喺facebook話，自己都跟住現場觀眾高唱咗4至5次「沒有共產黨，哪有新中國」，仲話深感呢句話寓意深遠，「沒有共產黨百年奮鬥，我國哪有今天輝煌成就？」

同樣有份參加嘅民主思路召集人、行會成員湯家驊就話，壯觀都難以形容演出波瀾壯闊嘅場面，震撼又不足以表達嗰個澎湃高漲嘅情緒，「只好說一句，祝100歲生辰快樂！」

今播放 李慧琼：有香港演員參與

葉太喺fb透露，文藝表演原本安排喺噚晚舉行，但由於天雨關係提前於前晚演出；節目係錄播，今晚（30日）播出，因此所有出席者都唔可以拍攝，以免泄露內容。民建聯主席李慧琼喺fb話，大會唔畀參加者帶手機入場，而文藝演出陣容龐大，估計參與人數超過1萬，當中有香港演員，叫大家估吓係邊個。佢話，因為行程趕急， 大會為佢哋每人準備咗一個小小嘅食物包，照顧細心。

經民聯林健鋒就去咗新建成嘅中國共產黨歷史展覽館，話展館設計創新，體現到中共百年奮鬥歷史同當中蘊含嘅偉大精神。

相關字詞﹕李慧琼 湯家驊 中共百年黨慶 葉劉淑儀

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