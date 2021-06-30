【Emily】赴京睇中共黨慶表演 葉劉唱「沒有共產黨，哪有新中國」

同樣有份參加嘅民主思路召集人、行會成員湯家驊就話，壯觀都難以形容演出波瀾壯闊嘅場面，震撼又不足以表達嗰個澎湃高漲嘅情緒，「只好說一句，祝100歲生辰快樂！」

今播放 李慧琼：有香港演員參與

葉太喺fb透露，文藝表演原本安排喺噚晚舉行，但由於天雨關係提前於前晚演出；節目係錄播，今晚（30日）播出，因此所有出席者都唔可以拍攝，以免泄露內容。民建聯主席李慧琼喺fb話，大會唔畀參加者帶手機入場，而文藝演出陣容龐大，估計參與人數超過1萬，當中有香港演員，叫大家估吓係邊個。佢話，因為行程趕急， 大會為佢哋每人準備咗一個小小嘅食物包，照顧細心。

經民聯林健鋒就去咗新建成嘅中國共產黨歷史展覽館，話展館設計創新，體現到中共百年奮鬥歷史同當中蘊含嘅偉大精神。