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2021年6月30日星期三
港聞二
印傭指控拳打腳踢、魚竿擊傷 男僱主被捕
台蘋獲潛在買家 資金凍結交易難料
蘋果基金受助者藥費 防癌會接手資助
港台《脈搏》停播 D100結束免費台PBS
允質素指標5年一檢 盼2035年前媲美東京巴黎
熔斷前夕 英往港機票飈至逾1.6萬元
打針抽獎送外地酒店住宿 總商會：盡量延長期限
機場短遇確診印傭 染Delta地勤改列輸入相關
同樂運動會明年舉行
健身教練控襲警拒捕
稱鋼棒為旗杆 長度不符
6人否認集結
申訴專員主動查村屋僭建執法
廢鐵場年半兩失火 起因有可疑
港產磁共振機 掃描收費低傳統千元
大埔工業邨MARS第四季啟用 冀納醫療科企
刊折扣醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核：有利公眾利益
港星跨境「刷單」招聘詐騙
偷拍名媛更衣勒索富商1億 保安3人囚32至26月
侵吞板前壽司2400萬元 前會計經理囚6年8月
黃照達漫畫
【Emily】赴京睇中共黨慶表演
【Emily】黃偉綸撐市建局 話政府「有錢盡出錢，無錢盡畀地」
【Emily】公僕「掛職」 張國鈞：訂政策更能配合國家發展
【Emily】民研：港人國民自豪感升 學者：料關黨慶
【Emily】岑子杰牛一 陳皓桓牆內傳信祝福兄弟
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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