偷拍名媛更衣勒索富商1億 保安3人囚32至26月

【明報專訊】男保安員多年前在任職富商家中透過閉路電視拍下富商妻子更衣片段，事隔逾6年後疑因財困，聯同舊同事及另一男子以片段勒索富商1億元。涉案3男在警方埋伏下被捕，早前承認一項串謀勒索罪，昨於區域法院判刑。法官斥被告偷拍事主更衣，嚴重侵犯私隱，其後勒索巨款亦對事主構成心理壓力，判其中兩人監禁32個月；餘下一人協助控方頂證另兩人，獲額外減刑，判囚26個月。
官：破壞信任侵犯私隱
1人頂證同黨獲減刑
3名被告為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安黃軒中（51歲）。法官李俊文判刑時稱，徐及黃案發時任事主一家保安員，徐偷錄事主更衣，黃必知悉，兩人破壞事主對他們的信任。李官斥，任何人在寓所更衣，也不會預期遭陌生人偷拍，法庭須譴責被告侵犯私隱行徑。
至於首被告鄺雄光，李官認為他負責與事主丈夫談判，獨自處理前線「骯髒工作」；3人角色雖不同，但一同策劃苛索巨款，須負相同罪責，遂以4年為量刑起點，認罪扣減後判鄺及黃囚32個月；徐替警方錄取「無損權益口供」，協助控方頂證其餘兩被告，獲酌情減刑，判囚26個月。
警喬裝助手停車場交易時拘捕
案情指，徐和黃約6年前於富商X家任保安，鄺為徐的好友。去年1月，X收到由鄺發出一張其妻Y的裸背照，稱X若想取回完整片段就盡快聯絡他。X翌日報警，並要求鄺聯絡由警員喬裝的助手。鄺開價1億元，並將Y更衣片段傳予X，當中Y裸露上身約2秒。去年4月，雙方約在停車場交易5000萬元現金，鄺將存有片段的USB交予助手，警方隨後拘捕3人。