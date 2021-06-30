偷拍名媛更衣勒索富商1億 保安3人囚32至26月

官：破壞信任侵犯私隱

1人頂證同黨獲減刑

3名被告為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安黃軒中（51歲）。法官李俊文判刑時稱，徐及黃案發時任事主一家保安員，徐偷錄事主更衣，黃必知悉，兩人破壞事主對他們的信任。李官斥，任何人在寓所更衣，也不會預期遭陌生人偷拍，法庭須譴責被告侵犯私隱行徑。

至於首被告鄺雄光，李官認為他負責與事主丈夫談判，獨自處理前線「骯髒工作」；3人角色雖不同，但一同策劃苛索巨款，須負相同罪責，遂以4年為量刑起點，認罪扣減後判鄺及黃囚32個月；徐替警方錄取「無損權益口供」，協助控方頂證其餘兩被告，獲酌情減刑，判囚26個月。

警喬裝助手停車場交易時拘捕

案情指，徐和黃約6年前於富商X家任保安，鄺為徐的好友。去年1月，X收到由鄺發出一張其妻Y的裸背照，稱X若想取回完整片段就盡快聯絡他。X翌日報警，並要求鄺聯絡由警員喬裝的助手。鄺開價1億元，並將Y更衣片段傳予X，當中Y裸露上身約2秒。去年4月，雙方約在停車場交易5000萬元現金，鄺將存有片段的USB交予助手，警方隨後拘捕3人。

【案件編號：DCCC908/20】