港星跨境「刷單」招聘詐騙 涉款2800萬拘41人

12％佣金招徠 134人中招

最高損失95萬 受害人護士

警方表示，詐騙集團利用香港失業情况惡化、市民急於搵錢心態詐騙，到不同社交平台刊登求職廣告，標榜「搵快錢」等字眼作招徠，誘騙求職者下載詐騙電話程式，到不同網上平台以搶單方式「刷單」，又承諾會歸還本金及提供5%至12%不等佣金。騙徒要求求職者跳過網購平台直接以轉帳方式存款到指定銀行戶口或虛擬銀行帳戶，惟求職者存款後，騙徒即失去聯絡。

過去半年本港有最少134人受騙，涉及款項1500元至95萬元不等，騙款總額達913萬元，其中損失95萬元的女事主為一名護士，先後刷單逾20次購買服飾、飾物、家電等。新加坡方面則有逾300宗同類個案，損失金額約1900萬港元。

拘兩主腦 12人涉借出戶口

警方經調查後，於本月16至25日突擊搜查全港多個地點，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢先後拘捕12男2女，年齡介乎22至53歲，當中包括兩名本地男主腦、另有一名菲律賓籍及一名巴基斯坦籍被捕。被捕者中有12人借出個人戶口換取報酬，兩名主腦沒有直接收取騙款，由背後操作其他成員匯走款項。行動中警方檢獲3部電腦、14部手提電話及18張銀行卡。

由於兩地詐騙集團採用的詐騙電話程式與刊登廣告的社交平台相同，相信屬同一集團操控，兩地警方情報交流後，新加坡當局拘捕23男4女（16至53歲）當地人，涉處理犯罪資金、提款或售賣個人帳戶用作清洗騙款。港警調查時，發現同類型騙案於新加坡十分猖獗。