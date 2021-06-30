刊折扣醫療廣告遭投訴 梁家騮覆核：有利公眾利益

【明報專訊】立法會前醫學界議員梁家騮，於2016年因其有份的內視鏡診所在網上刊登有標示折扣的「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」廣告，遭投訴違反守則。梁早前向醫委會提出司法覆核，質疑相關守則一刀切限制醫生向病人提供折扣資訊，案件昨在高院審理。梁家騮一方稱，提供折扣資訊可讓市民作出更有根據的選擇，亦可鼓勵更多人檢查，有利於公眾利益。
申請人為梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。代表申請人的港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，胃癌是常見癌症，而大腸癌更是本港第二號癌症殺手，盡早檢查發現病情可增加痊癒機會，故政府數年前推行大腸癌篩查先導計劃，不單為增進病人福祉，長遠亦能紓緩醫療負荷。
稱廣告資訊有助市民選擇
鼓勵檢查配合政府政策
陳文敏續稱，病人接受隱血測試後，發現有微量血液才需接受大腸鏡檢查，可見大腸檢查是必要的醫療服務，而當服務是必須時，衡量價格及負擔能力便成為病人重要考慮。申請人提供價格資訊，令病人作出更有根據的選擇，而提供折扣則鼓勵更多人檢查，配合政府政策，有利於公眾利益。
醫委會稱做法影響公眾信心
醫委會一方稱，胃癌及腸癌篩檢並非必須的臨牀服務，病人有可能被折扣吸引才選擇服務；現有守則訂明，醫生不得以招徠病人或兜攬生意為目的，向病人提供資料，申請人公開提供折扣的做法，會影響公眾對醫療專業的信心，亦會惹來業界惡性競爭。