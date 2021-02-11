大埔工業邨MARS第四季啟用 冀納醫療科企

共5層面積逾20萬平方呎

政府與科技園2015年修訂工業邨政策，於將軍澳、元朗及大埔3個工業邨發展多層專用工業大廈。科技園再工業化高級總監姚慶良說，位於大埔工業邨的MARS連同地下廠房合共5層，有逾20萬平方呎樓面面積，會根據一般醫療產品設生產線設計設施，如無塵車間、三相電、24小時冷凍水供應等，預計今年第四季啟用。

冀成為設計至生產橋樑

隨「改革開放」工廠北移，回歸後香港被指缺少高新製造廠房，間接令創科發展落後於人。姚說，過往研發人員完成設計及研發後，遷至別的地區生產，或衍生專利被抄襲的問題，期望MARS可作為設計至生產的橋樑，「一次過做，由研發至工業，不是只做原型，也做生產，而香港面向海外市場，亦可作為本港科研proof of concept（概念認證）的基地」。美時醫療亦將於7月從現時白石角科學園遷入MARS，本從事物料科技研究的美時醫療董事長馬啟元說，自己是先做好技術，走「技、工、貿」（先技術、再工業、再貿易）的路線，形容「比較辛苦，但必須這麼做」，歡迎科技園提供製造基地，亦建議香港應發展健康產業，認為該行業是令人均GDP提高的不二之選。