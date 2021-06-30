港產磁共振機 掃描收費低傳統千元 今年設5影像中心 長遠冀只收「5杯咖啡錢」

收費高 全球逾半人未能接觸服務

磁力共振是診斷腦瘤及乳癌等疾病的方法之一，其影像較電腦斷層掃描檢查（CT）清晰，亦沒有X光射線的輻射風險。美時醫療首席運營官楊思敏說，現時全球1600億美元磁力共振服務市場由五大公司壟斷，由於儀器成本及服務收費高昂，全球逾半人口未能接觸服務。

專為寵物女性及嬰兒製儀器

獲日內瓦發明金獎

自2008年已落戶香港的「美時醫療」，由香港大學、美國哈佛大學、美國哥倫比亞大學組成研發團隊，以「高溫超導材料」製作專為嬰幼兒掃瞄的磁力共振機，以及專為寵物、女性檢查乳腺的磁力共振機，冀以「差異化」產品開拓新市場。楊思敏說，過往用「大人機」替嬰幼兒掃描，因「機大人細」，除了影像質素參差，噪音或會令嬰幼掙扎，影響掃描及影像效果，而其公司產品掃描時間較快、噪音較低、體積小，更有效替嬰幼兒掃描，稱歐美已有4000家醫院表示對嬰幼兒掃描的磁力共振機有需要。該公司產品獲日內瓦國際發明金獎，亦通過FDA（美國藥監局）、中國和歐盟相關認證。楊說，公司的寵物磁力共振掃描產品已佔中國相關市場四成，其他產品亦打進內地私營醫院，屬市場第一，認為隨內地開放二胎、甚至三胎生育後，將有更龐大市場。

影像清晰3倍 掃描10分鐘完成

美時醫療董事長、美國哥倫比亞大學微電子博士馬啟元說，公司研發的產品配以尖端鏡頭技術，可將影像清晰度改善200至300%，冀未來以香港為基地，在科技園大埔「醫療用品製造中心」生產設備（見另稿），把產品出口國外。馬說，公司產品掃描時間由傳統的45分鐘縮減至10多分鐘，節省成本及時間，再使用人工智能協助醫護讀片，再進一步縮短時間，期望未來技術進一步普及化、成本降低後，市民未來可以「5杯咖啡」的價錢做一次掃描，以及早發現潛在疾病及早治療。

美時的掃瞄乳腺專用機約為100萬美元，售價約為傳統機八成左右，公司未來會與醫療集團合作，在港開設5家影像中心，目標收費為2000至3000港元，較傳統收費便宜1000至2000元。公司補充，「5杯咖啡」的價錢掃描屬公司願景，但暫時不能以香港價格衡量，因香港有相對高的營運成本、如舖租及醫生或操作員費用，但期望未來技術進一步普及，可令市民以更低價格使用服務。

明報記者