6人否認集結 女警畫錯地圖 官：唔知畫乜

6名被告包括均為學生的謝盈盈（19歲）、胡家欣（19歲）及邱俊軒（20歲），工程師文梓威（26歲），以及一名15歲學生。

辯方質疑口供前後有出入

女警鍾嘉慧供稱，案發當日下午約2時半，從通訊機得知荃灣大河道近西樓角道交界有逾70人集結及堵路，她乘警車到場時，見有人以水馬及黃色膠欄堵路。她說看到身穿黑衣、戴黑帽的被告謝盈盈，與6至8人推動一個水馬，她截停謝時，謝戴着灰色手套及手持藍色長傘，謝在警誡下保持緘默。

辯方盤問稱，鍾在庭上稱西樓角道有堵路，質疑與口供紙有出入。另外，代表文梓威的律師問及當日行車路線時，稱警車是沿青山公路荃灣段行駛，而非鍾所說沿大河道轉入西樓角道；鍾承認她在地圖標示的行車路線位置出錯，並在地圖上重畫。裁判官陳慧敏看後仍稱「唔知你畫乜，叉到花晒」、「使唔使畀白油你髹咗去啊？」案件今續審。

【案件編號：WKCC2680/20】

（反修例風暴）