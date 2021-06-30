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6人否認集結 女警畫錯地圖 官：唔知畫乜

【明報專訊】有網民前年11月10日發起「八區開花」示威，多人被捕，其中6人被控在荃灣參與非法集結及在非法集結時使用蒙面物品罪，案件昨日在西九龍裁判法院開審，6名被告否認控罪。辯方多次質疑擔任控方證人的女警在地圖所標示的位置，女警承認畫錯。裁判官看完女警重畫後仍表示，「唔知你畫乜，叉到花晒」。

6名被告包括均為學生的謝盈盈（19歲）、胡家欣（19歲）及邱俊軒（20歲），工程師文梓威（26歲），以及一名15歲學生。

辯方質疑口供前後有出入

女警鍾嘉慧供稱，案發當日下午約2時半，從通訊機得知荃灣大河道近西樓角道交界有逾70人集結及堵路，她乘警車到場時，見有人以水馬及黃色膠欄堵路。她說看到身穿黑衣、戴黑帽的被告謝盈盈，與6至8人推動一個水馬，她截停謝時，謝戴着灰色手套及手持藍色長傘，謝在警誡下保持緘默。

辯方盤問稱，鍾在庭上稱西樓角道有堵路，質疑與口供紙有出入。另外，代表文梓威的律師問及當日行車路線時，稱警車是沿青山公路荃灣段行駛，而非鍾所說沿大河道轉入西樓角道；鍾承認她在地圖標示的行車路線位置出錯，並在地圖上重畫。裁判官陳慧敏看後仍稱「唔知你畫乜，叉到花晒」、「使唔使畀白油你髹咗去啊？」案件今續審。

【案件編號：WKCC2680/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕八區開花 禁蒙面法 非法集結

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