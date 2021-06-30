稱鋼棒為旗杆 長度不符 男子藏攻擊武器罪成

官：自辯證供不合情理

被告梁錦濤（18歲）任職咖啡店廚師，被控去年6月30日在豉油街近西洋菜南街攜有一支彈簧鋼棒。裁判官香淑嫻裁決時稱，負責搜查被告的警員作供合情合理，相反被告自辯證供「不合情理、不合邏輯的情况比比皆是」，並不可信，例如被告稱鋼棒是旗杆，與同時搜出印有「光復香港 時代革命」的旗幟一同使用，但旗幟長60厘米，鋼棒伸長後僅40厘米，兩者長度不配合。

香官續稱，被告向警方稱鋼棒及旗幟在網上購買，但庭上卻稱是向通訊軟件Telegram用戶「榴槤」購買，斥被告不論向警方或在庭上都沒講真話。被告稱當時因趕時間及相信「榴槤」，故交收時只略為查看物品，香官稱被告若當真相信賣家，根本不用檢查，若要檢查，則應詳細檢查，而按被告所言，整個交收約10分鐘，時間綽綽有餘。

【案件編號：WKCC839/21】

（反修例風暴）