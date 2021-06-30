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港聞二

稱鋼棒為旗杆 長度不符 男子藏攻擊武器罪成

【明報專訊】港鐵太子站外去年6月底有市民「悼念」8．31事件，其間一名青年在旺角遇警截查時被搜出一支彈簧鋼棒，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨日在西九龍裁判法院裁決。裁判官稱被告的自辯不合情理，例如他稱鋼棒為旗杆，但其長度卻與同時搜出的「光時」旗幟不配合，終裁定被告罪成，將他還押至7月13日，以待索取背景、勞教中心及更生中心等報告後判刑。

官：自辯證供不合情理

被告梁錦濤（18歲）任職咖啡店廚師，被控去年6月30日在豉油街近西洋菜南街攜有一支彈簧鋼棒。裁判官香淑嫻裁決時稱，負責搜查被告的警員作供合情合理，相反被告自辯證供「不合情理、不合邏輯的情况比比皆是」，並不可信，例如被告稱鋼棒是旗杆，與同時搜出印有「光復香港 時代革命」的旗幟一同使用，但旗幟長60厘米，鋼棒伸長後僅40厘米，兩者長度不配合。

香官續稱，被告向警方稱鋼棒及旗幟在網上購買，但庭上卻稱是向通訊軟件Telegram用戶「榴槤」購買，斥被告不論向警方或在庭上都沒講真話。被告稱當時因趕時間及相信「榴槤」，故交收時只略為查看物品，香官稱被告若當真相信賣家，根本不用檢查，若要檢查，則應詳細檢查，而按被告所言，整個交收約10分鐘，時間綽綽有餘。

【案件編號：WKCC839/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例 彈簧鋼棒 公眾地方管有攻擊性武器 831事件

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