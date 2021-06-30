健身教練控襲警拒捕 辯方：多警捉住無力反抗

被告陳正男（36歲），報稱健身教練，控罪指他於前年7月7日，在旺角亞皆老街24至26號抗拒及襲擊在正當執行職務的警署警長50657。

報稱遇襲的警署警長招敬聰（圖）昨供稱，當日見到約20至30人在西洋菜南街近亞皆老街聚集，有人起哄，有身穿警察背心者被數名市民包圍，他遂上前支援，身高6呎、穿黑衫褲的被告突出現眼前，他遂表明警員身分，命令被告「向後褪」，但被告沒理會，更以「咩呀」回應，隨後右手揮拳打向其左面腮骨，他大叫「襲警」及嘗試捉住被告，但被告多次掙扎，兩人糾纏，他在亞皆老街一時裝店外制服被告，兩人雙雙倒地。招手腕有輕微扭傷及擦傷。

辯方在庭上播放由警方拍攝被告被捕時的片段。

辯：被告曾舉手投降 警：擋格

辯方盤問時稱，片段顯示被告被多名警員捉住推向時裝店外，其他警員上前協助，被告當時無法反抗，招亦無給予警告，質疑招突把被告的手扯向後面及扣上手銬，被告是被警員向後推跌，兩人才會倒地。辯方又稱，被告被捕時曾舉起雙手，像示意「投降」；招對此不同意，形容該動作是「擋格」。案件押後8月26日續審，被告續准保釋。

【案件編號：WKCC3822/20】

（反修例風暴）