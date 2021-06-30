同樂運動會明年舉行 盼康署准提早訂場

本港明年11月11日起一連9日舉辦同樂運動會，是首次於亞洲舉行，料吸引來自100個國家或地區1.2萬名參加者、7.5萬名觀眾和3000名義工。主辦單位預計租用56個場地，當中21個私人場地的預約已確定，另外35個康文署場地未確定。按康文署機制，只有港協暨奧委會、體育總會等主辦的活動，才可提早12個月預訂場地。

學者促政府增性別友善設施

同樂運動會聯合主席林敏蕙稱，不少適合舉辦大型賽事的場地均屬康文署，但他們作為一般團體，只能提早3至6個月預訂，冀當局彈性處理，容許一年前確定。

被問到本港現時是否有足夠配套接待性小眾，中大性小眾研究計劃創辦總監孫耀東引述其中心早前的研究結果，指出三分之一受訪跨性別者在公共場所使用廁所有困難。他認為，同樂運動會是「整個香港的事」，社會需要考慮如何令性小眾來港時覺得舒服及便利，例如酒店應摒棄只以二元性別登記客人資料、並要加建性別中立廁所等。林敏蕙稱，會繼續與入境處、警方等部門溝通，希望令性小眾來港時更方便和受尊重。

立法會議員何君堯早前批評活動「有失體面」，形容有關經濟收益為「污糟錢」，引起爭議。林敏蕙稱，起初聽到有關言論有少許不開心，但明白社會有不同聲音，亦因此覺得更需要將同樂運動會帶到香港，冀活動可作溝通渠道，繼而推廣多元團結。