機場短遇確診印傭 染Delta地勤改列輸入相關

地勤女同事同列輸入相關

昨日新增的輸入個案為未打針的43歲男子，他6月23日從英國抵港，待確定是否帶變種病毒；另有少於5宗初步確診。

感染Delta的27歲男子，病毒基因排序與3名印傭脗合。最新調查發現，他曾於6月11日在機場臨時樣本採集中心與3人短暫相遇，衛生防護中心將個案由源頭不明本地個案改為輸入相關個案。男子的24歲女同事亦被改列輸入相關個案。

港府明日起禁英客機抵港，並限制曾於抵港當日或之前21天曾逗留英國逾兩小時的人入境。何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》說，本月中至昨約40宗輸入個案，三成來自英國，大多數驗出L452R變異病毒株，且當地疫情集中在年輕人，若英國留學生回港，輸入個案會飈升。

何栢良：倘免疫系統正常 暫毋須打加強劑

對於「溝針」，何稱如接種者本身抗體水平高，即使跌一半，仍處高水平；若抗體水平不高，隨時間跌至臨界點，未必有效防止感染。他稱外國推算每過100天，抗體水平會跌一半，接種良好有效的疫苗，身體亦會產生免疫記憶對抗病毒。他說免疫系統正常市民暫不需接種第三針加強劑。

另北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）昨早負壓系統響起警報，顯示病格負壓系統故障，檢查證實屬誤鳴。

（新冠疫情）