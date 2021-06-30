打針抽獎送外地酒店住宿 總商會：盡量延長期限

設7輪抽獎 周五起登記

總商會的抽獎周五（2日）起開放網上登記，年滿18歲、持有效香港身分證並在港接種兩劑疫苗即可參與。總商會在7月22日至9月30日共有7輪抽獎，參加者只需登記一次。網站一直開放登記，直至最後一輪抽獎。每輪沒中獎者將自動進入下輪抽獎；倘參加者中獎，就不能參與餘下抽獎。

今次抽獎獲逾30間公司贊助，獎品涵蓋交通、購物、餐飲、酒店住宿等，包括3輛平治房車、500張港鐵全年車票、國泰航空商務客位機票、海洋公園日間門票等。

梁兆基說，會將獎品平均分配到每輪抽獎，部分大獎或留待最後一輪推出，讓市民趕及打齊兩針參加抽獎。

總商會主席王冬勝說，大規模接種是本港經濟回復正常的唯一出路，而商界希望更多市民打針。有份發起商界提供優惠「谷針」的經民聯林健鋒說，看到最近打針人數增加，期望市民接種率提升，盡早恢復通關及正常經濟活動。

另外，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前推出大抽獎，獎品包括價值1080萬元的觀塘「凱滙」1房單位，截至昨日已有110萬人次登記抽獎。新鴻基地產的抽獎活動上周五（25日）開放登記，逾45萬人已登記。

（新冠疫情）