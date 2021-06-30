熔斷前夕 英往港機票飈至逾1.6萬元

截至昨午3時許，國泰航空昨由英國起飛、今晨抵港的航班，機票售價達1563.42鎊（約16,791港元），維珍航空昨晚由英國起飛的直航來港航班只餘「非凡商務客位」，機票達5722.52鎊（約61,460港元），而英國航空已無相關機位。今日有3班直航客機由倫敦抵港，包括國泰CX 252、英航BA 031及維珍VS 206，惟昨午所見3班機位均已滿。

英國航空昨日亦發表聲明稱，因倫敦飛香港航線暫時中斷，向受影響旅客表示歉意，並提供選擇全額退款、重新預訂或換取優惠券可用於新預訂至2023年旅行，又稱對港府此決定感到失望，正與當局緊密合作，希望盡快恢復航班服務，而英航由香港飛倫敦的航班繼續每天正常營運。國泰前日稱將暫停由倫敦希斯路機場前往香港的客運航班，直至另行通知，由香港往倫敦希斯路的客運航班則不受影響。

憂赴英有規限 移民港人提早出發

昨日本港有兩班航班飛往希斯路機場，本港機場登機櫃位前出現人潮。王先生一家三口昨晚離港，他原本買機票7月1日離港，「但驚會有規限，走不到」，故改機票提早昨晚起行。他說一年多前已構思移民，主要是為了小朋友，不希望小朋友會有他現在的擔憂，「香港一年前與現在，已經相差很遠」。

就本港明起禁止英國航班來港，昨晚離港的吳先生說「無睇法」，他不擔心英國當地疫情，「怕就不去，去就不怕」，現計劃到埗後一家三口會先住酒店。他又稱一家人會在當地生活一段時間，短期內不會返港，「香港是改變中，不知將來如何，所以現在是時候看看別的地方」。

（新冠疫情）