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允質素指標5年一檢 盼2035年前媲美東京巴黎 空氣藍圖缺達標時間 環團：開空頭票

【明報專訊】政府發表《香港清新空氣藍圖2035》，環境局長黃錦星稱，本港目標是在2035年前成為空氣質素媲美東京及巴黎等國際大城市，最終目標是空氣質素全部符合世衛組織《空氣質素指引》，但他未有在藍圖立下達標時間表，只承諾本港空氣質素指標會5年一檢。多個環保團體都表示《藍圖》欠進取時間表及具體措施，其中綠惜地球指《藍圖》沒交代達標時間，予人「開空頭支票」之感；健康空氣行動行政總裁馮建瑋稱，若無達標時間，當局5年一檢「唔知道檢乜」。

藍圖提出六大主要行動，包括綠色運輸、潔淨能源、宜居環境、科學管理、全面減排及區域協同。黃錦星舉例，在綠色運輸方面，各界表現正面，上年新登記的私家車，8部有1部是電動車，至近兩個月已增至每5部私家車就有1部電動車。

未正面回應會否引更多核能

黃錦星：氣候行動藍圖再論述

能源方面，政府會致力增加本地可再生能源比例，也會成立跨部門工作小組，處理氫能在港應用的所需工作，如技術探討、安全考慮、立法規管等。被問到會否考慮引入更多核能，或從內地電網購電，黃錦星沒正面回答，表示香港過去長時間利用大亞灣核電，對香港空氣質素有明顯益處，又稱相關內容會在下半年公布更新版的氣候行動藍圖時有更多論述。

黃錦星續稱，本地發展可再生能源有限制，要多管齊下，例如太陽能發電、本地海上風場、轉廢為能等，會建基於過去所做而再研究深化，會探討在大灣區層面上，香港可否參與可再生能源。

被問為何不訂得具體一點，訂下實際的污染物水平目標，黃錦星說，「如果我們用東京、巴黎作比較，幾個主要污染物都有清楚數據，但我們想的時候，是要用空氣質素指引指標作參考好，還是同城市比較，市民容易感受到？」他說香港空氣質素與新加坡、台北接近，認為過往市民「旅行感受到，是實在的」，較易解釋；不少市民曾對他說「行山能見度過去十幾年明顯改善咗」，認為改變是實在的。

至於臭氧濃度一直創新高，政府有否訂目標，在一段時間內減低何等程度臭氧排放，副環境局長謝展寰稱，在加州、洛杉磯等天氣較熱的地方可見，當空氣污染改善，臭氧會上升，但當揮發性有機化合物、氮氧化合物再降低，臭氧水平也會隨之而「拉下來」。副環保署長馮浩然說，臭氧是一個複雜問題，由於這幾年成功改善車輛排放，臭氧水平未來一段短時間可能會繼續上升，但認為短時間內會回落。

多個環團都對《藍圖》表示失望。健康空氣行動行政總裁馮建瑋質疑，「究竟有什麼挑戰，讓香港遲遲都講不出什麼時候可以達標」？他認為，香港這次訂下目標，花15年時間盼追上東京及巴黎，但若以微細懸浮粒子（PM 2.5）而言，東京和巴黎的PM 2.5年均濃度與香港比較，分別只是少26%及30%，但相比紐約，PM 2.5的濃度卻少於香港七成。馮認為香港「應該找進取一點的城市比較」，加上在目標設定上有感香港新措施欠奉。在臭氧持續上升方面，他指政府所解釋的原因在科學上正確，但希望政府能承諾何時真的可以開始減低臭氧。

地球之友：港府欠雄心解決問題

綠惜地球認為，《藍圖》沒有交代達到最終目標的時間表，予人「開空頭支票」之感。香港地球之友稱港府對解決空氣污染問題缺乏雄心和具體行動，表示失望。

明報記者

（城市保育）

相關字詞﹕黃錦星 環境局 清新空氣

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