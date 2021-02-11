港台《脈搏》停播 D100結束免費台PBS

記者唐若韞曾捲「一中」風波

《脈搏》記者唐若韞去年訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問到世衛會否考慮台灣成員資格，被商經局批評有違「一個中國」原則，並遭投訴做法偏頗、違反《港台約章》等，通訊事務管理局一年後認為投訴理據不足，毋須向港台採取進一步行動，但港台向通訊局的陳述承認節目表達及處理手法可能令人錯誤理解和違反「一個中國」原則。唐若韞今年4月已離職。

港台：不時檢討節目組合

對於港台相繼有節目主持人包括曾志豪及區家麟獲通知不用再做節目，亦有節目中止製作，商務及經濟發展局長邱騰華表示，完成港台檢討後，須讓港台有自主及足夠管理空間設計、延展及調整節目。邱稱，作為政府部門及公營廣播，港台按照檢討報告結果方向做有關工作，這亦是廣播處長及其團隊作為總編輯及管理層的工作。至於節目調配，邱指交予港台在自主範圍內進行，局方不會介入。

至於《視點31》、《脈搏》等被停播節目的員工會否另有工作，港台回覆會考慮運作及節目需要安排人手。

D100：因應社會巨變 經濟不明

另外，網台D100昨發表啟事指，香港社會連番巨變，經濟前景不明，因應當前嚴峻處境，決定自7月1日起停播免費的PBS台，至另行通告，原本收費的香港台部分節目通過YouTube同步播出，方便非香港台訂戶，D100網台正常運作。

該啟事提到，受疫情影響，多年努力的開源措施幾陷停頓，YouTube收入大幅下滑，入不敷支，時事評論節目主持人嚴重缺乏，以員工及主持人安全、安心為第一考慮的前提下，「迫不得已採取相應措施」，並指「深知時勢難料，屋漏偏逢連夜雨，前路自然加倍難行，但我們仍會珍惜過去，放眼未來」。

（港區國安法）