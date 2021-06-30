台蘋獲潛在買家 資金凍結交易難料 倘賣清經營業務 壹傳媒或面臨除牌

明報記者

壹傳媒早前向保安局申請解凍部分資產，以向員工支薪。本報昨向保安局查詢進展，局方重申案件已進入法律程序，不作評論，局長會依法處理申請。

會計界：資金禁出入 除非現金交易

壹傳媒公布，昨日與一名潛在買方簽訂意向書，計劃出售擁有台蘋全部股權的子公司Amazing Sino。集團表示，建議須待簽訂正式合同及經過盡職審查後方能完成，潛在買方預期於今年7月9日或之前完成以上事項，致力於今年7月30日或之前簽訂正式交易協議。

壹傳媒目前仍停牌。壹傳媒近年多次出售台灣業務及資產，包括在台多個物業，而今年4月亦曾洽出售台蘋及位於台灣一所物業全部股權，惟集團終以買方條件不符公司利益為由無完成交易。

壹傳媒旗下香港業務，包括《蘋果日報》、《壹週刊》及其網上新聞平台「蘋果動新聞」，上周宣布因嚴重受壓結束營運，相關業務佔集團2019/20年度約七成收入，餘下三成基本就來自台蘋業務，倘今次交易完成，將意味壹傳媒再無任何明顯經營收入來源。據上市規則，倘港交所認為上市公司無足夠業務營運支持上市地位，可勒令公司退市。

不過，有不願具名的會計界人士認為，交易能否完成仍是未知之數，除定價方面的不確定因素外，因有指本地銀行目前全面凍結壹傳媒的帳戶，換句話說，資金是無法存入或轉出，而絕少大額交易用現金交收，這是交易能否完成的一大不確定因素。

前《蘋果》主筆盧峯准保釋

另外，筆名盧峯的前《蘋果日報》社論主筆馮偉光本周日因涉串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕，昨晚獲准保釋。警方昨稱，馮偉光須於7月下旬向警方報到。據了解，馮須繳交20萬元保釋金，7月26日警署報到。馮昨傍晚近7時離開灣仔警署時向記者說「多謝關心」，無回應問題，便登車離去。

（港區國安法）