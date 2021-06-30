印傭指控拳打腳踢、魚竿擊傷 男僱主被捕

搬魚缸砸傷腳 沒即時安排送院

亞洲移居人士聯盟及外勞事工中心昨日開記招講述疫情下外傭受虐情况。印傭Ina表示，自去年2月起僱主以疫情為由，禁止她外出，她每天工作近19小時直至凌晨4時。她說曾獨力搬運魚缸不果，魚缸跌在腳上，導致左腳受傷流血，僱主沒有即時安排她送院，翌日才帶她求醫，最後傷口須縫9針。她指，男僱主曾對她拳打腳踢、向她擲硬物如捕鼠器，上周多次用魚竿打她的手腳及額頭後，她報警求助。

警方昨回覆查詢時證實，上周四（24日）接獲該名28歲外籍女子報案，指同日清晨約5時在屯門區五柳路單位內被男僱主用釣魚工具襲擊，導致其手腳及頭受傷，僱主其後離去，案件列作「普通襲擊」。屯門警區刑事調查隊第七隊跟進調查後，4日後以涉嫌普通襲擊拘捕該名47歲男僱主。男僱主獲准保釋候查，案件轉交新界北總區販運人口調查隊人員跟進。

另有印傭稱遭男僱主強姦

懷孕後被女僱主要求墮胎

另有印傭稱遭男僱主性騷擾及強姦，發現懷孕後，被女僱主要求墮胎。警方昨表示，元朗警署今年5月19日曾接獲一名外籍女子報案，指被男僱主非禮及強姦，警方拘捕一名43歲男子涉嫌非禮及強姦；該男子暫被控三項非禮及一項強姦罪，5月21日已於屯門裁判法院提堂。

外勞組織：去年外傭遭性騷擾增3倍

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕引述2020年服務報告指出，2020年受虐待的外傭個案按年上升2.8%，外傭被性騷擾及性侵犯的個案增加3倍，呼籲政府關注情况。

亞洲移居人士聯盟亦促請政府加強執法，並呼籲菲律賓及印尼駐港領事館為外傭提供支援。

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