懲教推歷史文化教育 增在囚者國民認同

懲教署表示已推出「一切從歷史出發」教育活動，協助在囚青少年認識中國歷史及文化，提升國民身分認同。

年報：疫情礙審案 院所收納人次跌16%

懲教署年報顯示，去年全年納入懲教院所的人次為1.19萬，較前年1.42萬減少16%；院所每日平均在囚人數亦按年下跌11%至6902，每日平均收容率為62%。署方認為是因疫情令案件審理受影響所致。

年報顯示，因社會動亂事件被捕的個案陸續進入司法程序，去年每日平均還押人數增至1962，為近10年新高，較2011年約1400人升37%；單日還押人數最高達2195，亦較2011年近1600人多39%。署方預期有關數字今年會持續高企及進一步上升。

反修例案入司法程序 日均還押10年新高

去年涉反修例事件相關罪行被收納入懲教院所的人次達422，當中有153次、即36%未滿21歲，男女分佔92%及8%，涉干犯非法集結、管有攻擊性武器、縱火及參與暴動等。懲教院所去年收納134名高保安風險者（即甲類在囚者），兩人因反修例事件服刑，12人還押候審。

去年初疫情爆發，懲教署表示院所曾發生零星確診個案，前線人員根據應變機制避免病毒蔓延，而署方當時擁有全港唯一過濾口罩生產線，當時亦集合2500名休班及退休人員，輪流在羅湖懲教所當義工，協助生產口罩。