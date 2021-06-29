屢推藍圖被指「舊債未清」 環團憂淪空談

新藍圖指2020年空氣未達標

事實上，環境局早前公布的《香港資源循環藍圖2035》亦被指「舊債未清」，環團稱舊藍圖多項措施未達標，例如未落實垃圾徵費、人均棄置廢物量不跌反升，港府再提出新措施，遭質疑新藍圖只是延續舊藍圖。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強分析，黃錦星自2012年上場後就各個政策範疇推出藍圖，顯示他「有決心做，值得肯定」，但最後往往未能達到如期效果，例如廢物藍圖，最核心的垃圾徵費措施未能落實，在這基礎下再公布新藍圖，按黃錦星的說法是政府「做到加零一」，但效果仍不彰，認為黃政治能量不足，以致未能兌現藍圖訂下的目標，「不能做咗當做好」。

朱漢強說，環保署於1987年成立，該署於1989年推出的《白皮書︰對抗污染莫遲疑》，涵蓋各個環境政策範疇，包括空氣、水質及廢物等，推出後定期交代措施落實進展，若未能達標會提出補救措施，反觀近年政府推出的藍圖，往往只是延續舊藍圖，質疑「如何前進」，認為政府應認真檢視問題所在，否則推出藍圖亦只淪為空談。

（城市保育）