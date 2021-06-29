新空氣藍圖今公布 探討輸入「潔淨能源」 林超英：須交代是否涉核能

目標2035符世衛空氣指標

環境局對上一次於2013年公布首份《香港清新空氣藍圖》，定出2020年達至新空氣質素指標水平，其間會推出多管齊下的措施減排，當中以減少車輛及船舶排放為主，該份藍圖未有提出輸入潔淨能源。

事隔8年，環境局推出新一份藍圖，願景是「健康宜居、低碳轉型、比肩國際」，最終目標是本港的空氣質素符合世衛的《空氣質素指引》最終指標（見表），保障公眾健康，令本港在空氣質素方面媲美國際大城市。藍圖顯示，立法會早前三讀通過新的空氣質素指標，將於2022年1月1日生效，不過要到2025年才大致達標。

兩大挑戰：交通排放 區域光化學煙霧

藍圖指出，本港空氣質素目前有兩大挑戰，包括路邊二氧化氮仍處於較高水平，需加強使用綠色運輸和管制車輛排放；至於能見度問題，政府認為是區域性空氣污染問題，大氣中的臭氧濃度由2013至2020年上升21%，港府會與大灣區專家合作，共同解決區域光化學煙霧問題。

翻查資料，環境局2014年就未來發電燃料組合諮詢公眾，提出從內地電網購電以輸入更多電力，惟方案惹起爭議，兩電更表態不支持，後來政府指大部分主流意見均對輸入電力有保留，環境局長黃錦星2015年指「在短期內不會採用這方案」。

不過，港府轄下可持續發展委員會於2019年公布的長遠減碳策略參與報告，列出55項建議，目標於2050年或之前達到零碳排放，在能源範疇「透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例」方案，再次惹爭議，逾12萬份對發電的公眾意見中，約四分之一表明反對從內地輸入能源。林超英稱，今次政府藉新一份藍圖重提輸入清潔能源，認為本港長遠即使成功由天然氣發電轉型氫氣發電，亦未能符合零碳排放，認為政府應考慮從內地輸入風能或太陽能，以符合國際潮流。

林倡輸入風能太陽能 符國際潮流

新一份藍圖提出綠色運輸，包括引入智能運輸系統及推動自動駕駛車輛科技；至於路邊空氣污染問題，當局會繼續透過淘汰歐盟四期柴油商業車，以及改善專營巴士排放，以減少汽車排放。

明報記者

（城市保育）