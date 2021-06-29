新空氣藍圖今公布 探討輸入「潔淨能源」 林超英：須交代是否涉核能

【明報專訊】環境局今日公布《香港清新空氣藍圖2035》，據本報了解，新一份藍圖提出六大主要行動以改善本港空氣質素，包括綠色運輸、潔淨能源、區域合作等，當中會提出探討輸入更多清潔能源，以及推動本地可再生能源及轉廢為能設施，務求到2035年，本港符合世衛《空氣質素指引》的最終指標。天文台前台長、可持續發展委員會長遠減碳策略支援小組前召集人林超英認為，本港發展可再生能源的天然資源有限，長遠無可避免要輸入潔淨能源，但政府必須向公眾交代是核能、太陽能抑或風能；另外他又認為內地對電力需求殷切，輸入電力成本不一定具成本效益，須考慮對電費影響。
目標2035符世衛空氣指標
環境局對上一次於2013年公布首份《香港清新空氣藍圖》，定出2020年達至新空氣質素指標水平，其間會推出多管齊下的措施減排，當中以減少車輛及船舶排放為主，該份藍圖未有提出輸入潔淨能源。
事隔8年，環境局推出新一份藍圖，願景是「健康宜居、低碳轉型、比肩國際」，最終目標是本港的空氣質素符合世衛的《空氣質素指引》最終指標（見表），保障公眾健康，令本港在空氣質素方面媲美國際大城市。藍圖顯示，立法會早前三讀通過新的空氣質素指標，將於2022年1月1日生效，不過要到2025年才大致達標。
兩大挑戰：交通排放 區域光化學煙霧
藍圖指出，本港空氣質素目前有兩大挑戰，包括路邊二氧化氮仍處於較高水平，需加強使用綠色運輸和管制車輛排放；至於能見度問題，政府認為是區域性空氣污染問題，大氣中的臭氧濃度由2013至2020年上升21%，港府會與大灣區專家合作，共同解決區域光化學煙霧問題。
翻查資料，環境局2014年就未來發電燃料組合諮詢公眾，提出從內地電網購電以輸入更多電力，惟方案惹起爭議，兩電更表態不支持，後來政府指大部分主流意見均對輸入電力有保留，環境局長黃錦星2015年指「在短期內不會採用這方案」。
不過，港府轄下可持續發展委員會於2019年公布的長遠減碳策略參與報告，列出55項建議，目標於2050年或之前達到零碳排放，在能源範疇「透過更緊密的區域合作增加燃料組合中零碳能源的比例」方案，再次惹爭議，逾12萬份對發電的公眾意見中，約四分之一表明反對從內地輸入能源。林超英稱，今次政府藉新一份藍圖重提輸入清潔能源，認為本港長遠即使成功由天然氣發電轉型氫氣發電，亦未能符合零碳排放，認為政府應考慮從內地輸入風能或太陽能，以符合國際潮流。
林倡輸入風能太陽能 符國際潮流
新一份藍圖提出綠色運輸，包括引入智能運輸系統及推動自動駕駛車輛科技；至於路邊空氣污染問題，當局會繼續透過淘汰歐盟四期柴油商業車，以及改善專營巴士排放，以減少汽車排放。